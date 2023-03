Polluants éternels: la Métropole de Lyon va lancer une vaste étude sur les habitants de la région

À Lyon, dans la vallée de la chimie contaminée aux “polluants éternels”, des associations et des riverains ont obtenu gain de cause. Afin de savoir à quel niveau les polluants éternels ont pu contaminer les habitants des secteurs touchés, la Métropole de Lyon procédera à des analyses de sang de citoyens volontaires d’ici début 2024.

Les polluants éternels, aussi appelés les PFAS (l’acronyme relatif aux substances per- et polyfluoroalkylées), sont invisibles à l'œil nu. Pourtant, ils sont partout autour de nous. Dans l’air, dans l’eau, dans les sols. En France, à l’étranger… Bref, partout. Ces composés chimiques, utilisés depuis les années 50 pour leurs propriétés résistantes, ne se dégradent pas dans l’environnement.

Pour ce qui est de nos organismes, on en sait que très peu sur cette pollution, mais des effets secondaires ont déjà été identifiés: problèmes de cholestérol et de foie, affaiblissement du système immunitaire des enfants… Mais aussi augmentation du risque de cancer.

Déjà évoquée sur RMC fin février, l’inquiétude des habitants de la vallée de la chimie, à Lyon, fait de nouveau parler un mois plus tard. Depuis le reportage de RMC s’engage pour vous sur place, dans lequel des associations et des riverains réclamaient à l’Etat des analyses de sang pour savoir à quel point les habitants sont contaminés, la Métropole de Lyon a pris les choses en main.

En effet, ce n’est pas l’Etat mais plutôt la Métropole lyonnaise qui va lancer et financer cette étude. Anne Grosperrin, vice-présidente déléguée de l’agglomération, estime qu’il était clair "que les services de l’Etat n’avaient pas les moyens d’engager un travail de ce type”.

“Il y avait une vraie volonté de la Métropole d’apporter des réponses aux communes et aux citoyens qui sont concernés, en transparence", assure Anne Grosperrin, vice-présidente déléguée au cycle de l’eau de la Métropole de Lyon.

Afin d’assurer la réalisation de cette analyse de grande ampleur, la Métropole de Lyon va devoir débourser 60.000€ par an, soit 240.000€ au total pour les quatre années de l’étude. Ce travail de fond sera réalisé par l’Institut spécialisé de Fos-sur-Mer.

D’ailleurs, ce dernier devrait contribuer massivement au financement car, au total, toutes ces analyses vont coûter 1 million d’euros. Et l’agglomération a bien l’intention d’aller chercher l’argent directement chez les entreprises à l’origine de cette pollution.

“Je souhaite et je défendrai le fait qu’il y ait une application du principe pollueur-payeur, et on l’a déjà partagé avec l’Etat", revendique la vice-présidente de la Métropole de Lyon.