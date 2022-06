Urgences: qui est François Braun, le médecin investi d'une mission par Emmanuel Macron?

François Braun, médecin urgentiste, a été chargé d’une mission flash sur les services d’urgences, par Emmanuel Macron, ce mardi. Il a exactement un mois pour diagnostiquer la crise et proposer des pistes.

François Braun a été chargé ce mardi d’une mission "flash" sur les services des urgences, par Emmanuel Macron. Il a un mois, pas un jour de plus, pour diagnostiquer la crise et proposer des pistes. Il doit expliquer, territoire par territoire, et pour les 1.200 bassins de vie en France, où sont les manques, et en particulier les manques de personnel.

En résumé, il a un mois seulement pour jeter les bases d’un plan de sortie de crise. Emmanuel Macron promet des moyens supplémentaires qui se compteront en milliards d’euros. Tout cela pour tenter de mettre un terme à la situation actuelle, avec en France 120 services d’urgences qui ont dû limiter leurs activités, en fermant la nuit ou en filtrant les entrées.

Un problème que François Braun connaît bien parce qu’il dirige le service des urgences de l'hôpital de Metz, un hôpital en première ligne pendant la première crise du Covid. C'est lui qui organisait les évacuations des malades en soins critiques vers l’ouest de la France.

Syndicaliste et conseiller d'Emmanuel Macron, compatible?

Il est passionné depuis toujours par la médecine d'urgence et n'a jamais envisagé de faire autre chose. C’est une grande gueule qui a eu l’occasion de dénoncer l'hôpital qui se dégrade, qui perd de son excellence, où les soignants n’ont plus envie de bosser.

Mais à 59 ans, c’est surtout un homme qui a maintenant de nombreuses casquettes. Chef de service à Metz, mais aussi président du syndicat des urgentistes, mais aussi conseiller santé du candidat Macron pendant sa dernière campagne et désormais chargé du plan pour sauver les urgences.

Syndicaliste et conseiller du président, c’est assez contradictoire et cela fait grincer des dents. Mais lui dit qu’il garde sa liberté, qu’il reste critique, et qu'il a la volonté d’agir.