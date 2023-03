"Soit tu joues le jeu…": le Guide Michelin fait polémique en retirant des étoiles à des chefs stars

Le guide Michelin a retiré lundi plusieurs étoiles à de grands noms de la cuisine française provoquant l'amertume des malheureux chefs. Avant eux, d'autres chefs avaient annoncé ne plus vouloir collaborer avec le guide après la perte d'une étoile.

Deux nouveaux déçus. Le guide Michelin a retiré lundi leur troisième étoile aux chefs Guy Savoy et Christopher Coutanceau, à Paris et La Rochelle. Une déception "Jusqu'à présent, je n'avais connu que de meilleurs moments dans ma carrière. Je pense aux équipes. On a perdu le match cette année mais on va le regagner l'année prochaine", a déclaré Guy Savoy, élu meilleur chef du monde pour la sixième fois consécutive selon le classement La Liste.

Le médiatique chef Michel Sarran a également vu l'un de ses restaurants perdre sa deuxième étoile: "Michelin n’a jamais été ma ligne de conduite, je ne travaille pas pour Michelin mais pour les gens qui viennent tous les jours", a assuré amère le chef sur BFMTV, déplorant les méthodes du guide Michelin: "Je crois que c’est la première année qu’ils font un communiqué de presse pour annoncer les pertes, c’est montrer du doigt ceux qui tombent, c’est très dur à accepter", a-t-il déploré.

De quoi remettre en question la légitimité du guide. Car avant lui, plusieurs chefs s'en sont pris au fameux recueil après la perte d'une étoile. C'est le cas de Marc Veyrat qui était même aller jusqu'à attaquer en justice le guide qui lui avait retiré sa troisième étoile. Désormais, le chef au chapeau ne veut plus en entendre parler.

"On ne peut pas dénoncer uniquement quand on perd une étoile"

"Ce sont des restaurants qui ont une réputation mondiale, si Guy Savoy perd sa troisième étoile, il va perdre des clients", estime ce mercredi sur le plateau des "Grandes Gueules" Olivier Truchot.

"C'est plus qu'injuste cette perte, je ne comprends pas, il faudrait développer les critères parce que si Guy Savoy la perd, tout le monde la perd", peste de son côté Sarah Saldmann qui estime que c'est "du copinage ou de l'arbitraire".

"On ne peut pas dénoncer uniquement quand on perd une étoile. Quand Michel Sarran a eu ses étoiles, il n'a pas dit que c'était arbitraire il était content de les avoir", nuance Olivier Truchot.

"Soit tu joues le jeu et tu acceptes d'en perdre, soit tu sors du système du guide Michelin comme l'on fait d'autres avant", ajoute-t-il. "Et ils ont eu raison, il y en a marre de cette évaluation permanente sur tout", déplore de son côté l'économiste Thomas Porcher.

C'est la première fois depuis 2020 que le guide annonce la perte d'une 3e étoile. À l'époque c'est Paul Bocuse et son restaurant historique à Collonges-au-Mont-d'Or qui en avait fait les frais.