Ailes pliables, sièges intelligents, cabine éjectable: l’avion du futur fera moins peur

Au salon du Bourget, on continue à imaginer l’avion du futur. Avec notamment des innovations pour rassurer tous les phobiques des airs.

L’avion de demain sera anti-stress. On a tous connu ces petits moments d’angoisse, où les turbulences commencent à arriver, les consignes lumineuses s’allument, l’avion tremble et où on commence à agripper nerveusement son siège en se demandant "mais quand est-ce que ça s’arrête?". A l’occasion du salon du Bourget, Airbus présente des ailes… anti-turbulences. Des ailes un peu particulières, puisque ses bouts peuvent se plier, comme celles d’un oiseau, et s’adapter en temps réel aux changements de direction du vent. On est en plein dans ce qu’on appelle le biomimétisme: s’inspirer de la nature pour développer des technologies innovantes.

Plus précisément, Upnext, la filiale innovation d’Airbus, s’est inspirée des ailes de l’albatros, qui a la particularité de planer longtemps sans se fatiguer et dont le bout des ailes se débloque en cas de vent trop puissant pour lui éviter de faire trop d’efforts. Ces ailes d’avion vont donc s’incliner en temps réel jusqu’à 40 degrés pour minimiser l’impact des turbulences, les absorber si l’on veut. Les turbulences sont repérées à 200 mètres de distance par un lidar à l’avant de l’appareil. Résultat, à l’intérieur de l’avion, on ne sent presque plus rien. Double effet kiss cool: ces ailes adaptatives permettent d’économiser 10% de carburant. Les premiers tests de ces ailes du futur sont prévus pour 2025, et elles pourraient à terme devenir standard sur tous les avions commerciaux…

L'hôtesse de l'air au courant de tout

L’intérieur de l’avion aussi va nous chouchouter. Bientôt, les sièges de l’avion seront capables de signaler aux hôtesses de l’air dès qu’un passager est un peu trop anxieux. Parmi les pistes explorées, une technologie qui s’appelle Flightbeat: des sièges bardés de capteurs électroniques qui vont analyser à tout moment le rythme cardiaque et la respiration des passagers, et envoyer cette information à l’hôtesse de l’air qui peut, depuis une application mobile installée sur sa tablette, suivre en temps réel le niveau de stress de chaque passager. Elle va savoir que le monsieur du siège 45D est un peu stressé, elle peut aller voir, lui proposer un petit verre pour le détendre pourquoi pas… L’idée étant d’éviter les crises de panique qui peuvent parfois forcer les avions à atterrir d’urgence.

Autre expérimentation: des couvertures qui vont changer de couleur selon l’humeur et le niveau de stress des passagers. Le but de tout ça, c’est aussi d’analyser et de mieux comprendre les besoins des passagers: quel est le meilleur moment pour éteindre les lumières, pour servir les repas, quels types de films vous détendent le mieux, afin que vous dormiez le mieux possible et le plus longtemps possible sur les longs courriers.

Un container qui peut se détacher de l'avion

Et en cas de crash? Une cabine éjectable, qui se détacherait en cas de catastrophe aérienne, avec tous les passagers à l’intérieur. C’est un projet un peu fou qui a vu le jour il y a une dizaine d’années et sur lequel plusieurs brevets ont été déposés. Une cabine d’avion -l’espace où se trouve les passagers- qu’on pourrait décrocher du reste de l’appareil en cas d’urgence. Elle prend la forme d’une sorte de gros container rectangulaire. En cas de réacteur en panne, d’avion qui commence à piquer du nez, de problème sur une aile, elle se détache du reste de l’avion, sur commande du pilote. Ce container, il est équipé d’immenses parachutes qui vont se déployer, et de gros tubes de caoutchouc en bas, pour amortir le choc lors de l’atterrissage ou de l’amerrissage, où ils jouent alors le rôle de bouées. Ces cabines amovibles pourraient avoir une autre utilité, nous éviter de perdre du temps. Plutôt qu’attendre en salle d’embarquement, on embarquerait directement dans la cabine, qui serait ensuite attachée à l’avion dès qu’il est prêt, puis détachée une fois qu’on a atterri. Alors, rassurés?