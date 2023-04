Faut-il taxer les autoroutes pour financer le ferroviaire en France?

Le président de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, a évoqué l'idée de taxer les autoroutes pour financer le ferrovaire en France. Il faut faire appel "à toutes les sources de financement accessibles", a-t-il souligné devant les députés.

Faut-il taxer les autoroutes pour financer le ferroviaire? C'est l'une des pistes avancées par le président de la SNCF mercredi devant la commission des Finances de l'Assemblée nationale. Jean-Pierre Farandou demande un plan de financement avec des ressources pérennes et "une loi de programmation pluriannuelle" afin de garantir la mise en œuvre du plan de 100 milliards d'euros d'ici 2040 pour le ferroviaire promis par Élisabeth Borne.

Il faut faire appel "à toutes les sources de financement accessibles", a-t-il souligné devant les députés, notamment des taxes qui pourraient peser sur les types de transport qui ont un "impact plus négatif sur l'environnement". "Je pense à l'aérien, je pense aux poids lourds et on a aussi les autoroutes qui sont une source de financement importante" explique le président de la SNCF, pour qui "une partie de la manne autoroutière pourrait servir à financer le ferroviaire".

Des taxes qui pourraient provoquer une augmentation du prix des péages sur les autoroutes. Pas de quoi convaincre les automobilistes Au feu rouge, ils sont plusieurs comme Jérôme à trouver cette proposition injuste.

"Je trouve ça un peu absurde. Les autoroutes ont déjà augmenté et c’est déjà cher. Je pense qu’il y a peut-être d’autres optimisations à faire sur le train de leur côté pour baisser les prix", explique-t-il.

“Ce n’est pas aux consommateurs de payer les augmentations pour les entreprises", indique un autre automobiliste. "Je prends souvent la voiture donc je vais payer plus cher l’autoroute, et de l’autre côté, je ne prends pas trop le train. Donc, pour ceux qui prennent le train, c’est bien, mais pas pour ceux qui prennent la voiture”, juge aussi un conducteur.

4 milliards d'euros à trouver

Et taxer les autoroutes, ça pourrait être contre-productif selon Arnaud Aymé, spécialiste des transports pour le cabinet de conseil Sia Partners.

“Si les péages augmentent à un moment, la fréquentation des autoroutes risque d’être moindre et donc les sources de financement moindres aussi. Donc on voit bien qu’il faut trouver d’autres sources de financement”, appuie-t-il.

Parmi ces solutions, “taxer le secteur aérien, mais aussi l’utilisation de la route, que ce soient les nationales, les départementales...". "Taxer les modes de transports polluants qui utilisent gratuitement la route et le ciel”, détaille-t-il.

L'Etat doit trouver 4 milliards d'euros par an pour moderniser le rail et son réseau dont l'âge moyen est de 30 ans en France. Deux fois plus vieux que ses voisins suisses et allemands.