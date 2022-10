Grèves: Eric Ciotti dénonce le "diktat d'une minorité" et tacle le gouvernement

Le député LR Eric Ciotti, invité de RMC ce vendredi matin, a dénoncé les blocages des grévistes causant des tensions sur le marché des carburants en France.

Eric Ciotti, député des Alpes-Maritimes et ancien finaliste à la primaire des Républicains, a profité de son passage sur RMC ce vendredi matin pour critiquer les grévistes à l'origine des tensions sur le marché des carburants en France ces derniers jours.

"Cette grève est insuporotable et pénalise des millions de Français qui ne peuvent plus aller travailler. A cause du blocage d'une minorité. C'est un diktat d'une minorité, et ce n'est plus acceptable", lance-t-il à l'encontre des grévistes.