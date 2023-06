Selon l'étude de JD Power, la qualité des voitures neuves se dégrade en 2023.

L’organisme américain JD Power vient de publier son étude annuelle qui fait référence sur la qualité des voitures neuves et leur comportement lors de leurs premiers mois de circulation. Conclusion: il n’y a jamais eu autant de problèmes sur les voitures neuves qu’en 2023 depuis presque 40 ans que cette étude existe: 192 problèmes pour 100 véhicules, contre 180 en 2022.

Plusieurs explications: la complexité croissante des modèles, la fragilité des nouvelles technologies (les écrans notamment, et bien sûr toutes les nouveautés relatives au moteur électrique), les perturbations des chaînes d’approvisionnement.

Rappelons que cette étude ne concerne que les modèles commercialisés sur le marché américain, même si la plupart des marques sont également présentes chez nous. L’année dernière, Alfa Romeo figurait parmi les plus mauvais constructeurs. Elle se situe désormais en troisième position du classement. Devant la marque italienne, on trouve deux autres enseignes du groupe Stellantis: Ram et Dodge qui prend la première place. Les marques américaines s’en sortent bien. Porsche est en septième place et les autres marques allemandes se situent bien plus bas dans le classement. Parmi les plus mauvais élèves, on trouve Volkswagen, Chrysler, Volvo et Tesla.

Les prix se stabilisent sur l’occasion

Bonne nouvelle si on ne veut pas d’une voiture neuve: les prix cessent de s’envoler sur le marché de l’occasion. Le prix médian des véhicules d’occasion recule légèrement de 0,3% au deuxième trimestre 2023 par rapport au premier et trimestre, selon les chiffres publiés ce mercredi matin par La centrale. Mais les tendances sont différentes selon l’âge des véhicules.

La stabilisation se confirme depuis un semestre sur les véhicules âgés de 2 à 8 ans. Les voitures de moins de 2 ans continuent à augmenter. La plus forte hausse, c’est pour les véhicules de plus de 15 ans, +15% sur un trimestre. La baisse de prix des véhicules d’occasion électriques et hybrides se poursuit, -11% au cours des six derniers mois.