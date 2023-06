"Il faut arrêter l'hémorragie": la production de la Zoe interrompue par manque de semi-conducteurs

La production des voitures électriques de Renault, les Zoe, va être interrompue à deux reprises en juin et juillet dans l'usine de Flins (Yvelines), en raison des difficultés d'approvisionnement de semi-conducteurs et de composants électroniques.

La production de la Renault Zoe à l'usine de Flins (Yvelines) va être arrêtée pendant quelques semaines cet été, avec trois semaines d'arrêt en juin et deux jours en juillet. En cause, les difficultés d'approvisionnements de composants électriques et notamment de semi-conducteurs, qui mettront 335 employés en "activité partielle de longue durée", le temps de l'arrêt.

La suspension de la production intervient dans un "contexte général de crise des composants électroniques et des semi-conducteurs", dont la majorité sont produits en Asie, explique la marque au losange.

"Renault a bien entrepris des partenariats, comme avec MST Electronic, pour amoindrir l'impact de ces pénuries, mais ce n'est pas suffisant avec la montée en cadence sur les véhicules électriques. Il va falloir arrêter cette hémorragie", prévient Fabien Gloaguen, délégué syndical FO chez Renault, dans " Apolline Matin " ce mercredi sur RMC et RMC Story

La France dépendante de l'Asie

En effet, "il y a 30 % en plus de composants électriques dans les voitures électriques" , explique le syndicaliste, et la France, comme beaucoup de pays européens, est dépendante des pays asiatiques au niveau des semi-conducteurs. L'Europe produit désormais moins de 10% de la production mondiale alors que la Chine et surtout Taïwan dominent le marché, pays où les chaînes d'approvisionnement ont été paralysées pendant la pandémie de Covid-19.

"On peut se poser la question de la souveraineté (sur les composants électroniques et les semi-conducteurs) que nous n'avons toujours pas en Europe", explique Fabien Gloaguen.

Dans le même temps, Bruno Le Maire a annoncé, lundi, une aide de 2,9 milliards d'euros pour la nouvelle usine de semi-conducteurs STMicroelectronics et GlobalFoundries à Crolles (Isère), sur un projet total de 7,5 milliards d'euros et 1.000 emplois créés.

Une usine en transformation

Même si la direction générale du groupe Renault avait annoncé que la Zoe, septième voiture électrique la plus vendue en France, ne serait plus produite à l'horizon 2024/2025, remplacée par la R5 électrique, la marque française souhaite tout de même continuer à monter sur le segment de l'électrique et cette pénurie tombe au mauvais moment. Avec 202.935 véhicules immatriculés en 2022, la vente de voitures électrique est en hausse de 25 % par rapport à 2021.

Les salariés de l'usine de Flins, en pleine "phase de transformation" en vue de devenir entièrement consacrée au reconditionnement d'ici 2024, continueront toujours d'être payés pendant cette période d'arrêt, contrairement aux 200 intérimaires de l'usine. FO explique aussi que la direction a annoncé que l'usine passerait de 150 véhicules produits par jour à 80 véhicules par jour. Au total, près de 600 personnes, salariés et intérimaires, sont employées pour la production de la Zoe dans l’usine Renault de Flins.

