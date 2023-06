Voitures d’occasion: de plus en plus d’achats à crédit

Avec l’augmentation des prix des voitures d’occasion depuis le Covid, les crédits sont de plus en plus utilisés pour les achats.

C'est une conséquence de la flambée du prix des voitures d'occasion, de la difficulté d’acquérir une voiture neuve et des difficultés de pouvoir d'achat des Français.

De plus en plus de ces achats sont désormais réalisés à crédit, près de 3 sur 10, d'après les chiffres collectés par La Centrale, la plateforme spécialisée dans la vente de véhicules d’occasion.

En 2022, le recours à l’emprunt pour acheter une voiture qui a déjà des kilomètres au compteur a progressé de 4,5%.

Flambée des prix

La principale explication, c’est la flambée des prix des voitures d’occasion. Elle est spectaculaire: 43,7% entre la période pré-Covid et décembre 2022.

C’est à la fois à cause de la hausse des prix des véhicules neufs, mais aussi de leur indisponibilité en raison de toutes les difficultés de production consécutives au Covid. Les Français se sont tournés vers des véhicules plus anciens, pointait une étude récente de La Centrale. On a même vu certains modèles se vendre aussi chers neufs que d’occasion.

Les Français donc empruntent, mais ils revoient leurs prétentions à la baisse. A budget équivalent, les Français achètent un véhicule de trois ans plus âgé en moyenne et de 45.000 kilomètres de plus aujourd’hui qu’avant le Covid.