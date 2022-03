"Le pire serait de perdre un patient": quand la pénurie de semi-conducteurs met en danger des malades

RMC S'ENGAGE POUR VOUS. Une entreprise de transports de greffons et de sang a commandé des voitures Ford en janvier 2021. Elle ne les a toujours pas reçues et cela met en danger les patients.

Steve est à la tête de Meditrans, à Avignon, une entreprise qui transporte des greffons, des poches entre les hôpitaux et les laboratoires. Depuis le début du Covid, il est énormément sollicité. En janvier 2021, il commande deux nouvelles voitures pour son entreprise, des Ford Focus qui devaient être livrées au mois d'avril. Sauf qu'il n'a jamais reçu ces voitures et cela met en danger les malades.

Il y a quelques semaines par exemple, il était appelé sur la scène d'un empoisonnement.

"Il nous manquait un véhicule donc on a dû faire appel à un véhicule de Valence qui a dû se déplacer très rapidement pour venir sur place nous assister. Ça a été très compliqué, on a réussi à gérer. Mais on aurait pu gérer cette urgence en 10 minutes et on l'a fait en 45 minutes. Cela met en péril notre structure, cela met en péril les patients. La pire conséquence qui puisse arriver, ce serait de perdre un patient parce qu'on n'arrive pas à temps".