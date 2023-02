Ukraine: des familles d’accueil françaises remettent en question le système mis en place par l’Etat

Depuis le début de la guerre en Ukraine, il y a bientôt un an, la France a accueilli environ 100.000 personnes sur son territoire. Ses habitants ont la possibilité d’ouvrir leurs portes aux réfugiés depuis plusieurs mois, mais le système peine à fonctionner correctement.

Alors que la guerre en Ukraine sévit depuis bientôt un an, plus de 8 millions d’Ukrainiens ont fui le pays dans ce qui constitue aujourd’hui le plus important mouvement de population depuis la Seconde Guerre mondiale. Sur les 90.000 Ukrainiens vivant sur le territoire français, une petite partie est hébergée chez des familles hôtes aux quatre coins de l’Hexagone.

Le système est encadré: chaque famille hôte doit avoir accueilli des réfugiés ukrainiens au moins 90 jours, entre le 1er avril et le 31 décembre 2022. Passée cette date, une demande doit être déposée à l’issue de la période d’hébergement pour le prolonger, et ce jusqu’au 30 avril 2023. Une méthode qui atteint déjà sa limite, car mois de 1.000 dossiers d’aide ont été accordés.

Des familles d'accueil en difficulté

Pour soutenir les familles d’accueil, la France propose une aide financière depuis novembre dernier. Chacune reçoit alors 450 euros pour les 90 premiers jours d’hébergement cumulés, puis 5 euros par jour pour les jours suivants. Pendant 8 mois, en 2022, Joël a accueilli deux familles ukrainiennes et a touché 945 euros. Cette somme ne correspond qu’à l’accueil d’une seule famille, et le reste tarde à venir.

"Une personne ou dix, c’est le même tarif, mais ce n’est pas les mêmes dépenses. Au niveau des factures d’électricité, de l’eau ou de la nourriture, ce n’est quand même pas pareil", raconte Joël au micro de RMC. Il ajoute : "Je ne comprends pas comme cela a été ficelé".

Même situation pour Michel qui n’a pas reçu d’aide de l’Etat. Pourtant, il a accueilli une famille ukrainienne pendant 9 mois. "On n’a pas fait ça pour l’argent, mais bon, maintenant, vu les problématiques de pouvoir d’achat que tout le monde rencontre, c’est toujours le bienvenu", confie-t-il.

Philippe Godillot, président de l’association Ile-de-France-Ukraine, tente de venir en aide à ces familles d’accueil et décrit des difficultés d’ordre administratif.

"Le dossier principal est qu’ils demandent une attestation de l’association qui a accueilli et ils ont des difficultés à avoir ce document-là, ou ils font une demande en mairie, et les mairies ne sont pas toutes au courant de ça », relate Philippe Godillot.

Sur toutes les demandes effectuées par cette association, aucune famille n’a pour le moment reçu d’argent.

De son côté, l’Etat assure avoir dépensé environ 500 millions d’euros pour accueillir les réfugiés ukrainiens sur le territoire français et offrir un "schéma d'accueil inédit". Sur 100.000 d’entre eux, 30.000 sont logés chez des citoyens. Depuis fin 2022, près de 900 de ces foyers français ont reçu une aide financière de l’Etat, "pour un montant de 786,285 euros (en moyenne)", avait indiqué le ministère du logement à l’AFP.