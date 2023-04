Comment faire revivre nos souvenirs et nos ancêtres avec des applis

Dans "Estelle Midi" ce lundi sur RMC et RMC Story, Anthony Morel présente des applis qui permettent de faire revivre en 3D des souvenirs du passé.

Vous faire revivre de manière presque palpable les premiers pas de votre petit dernier ou les 100 ans de votre grand-mère. C’est l’ambition de d’une application qui s’appelle Wist. Le principe: vous allez filmer un moment, comme vous le feriez normalement avec votre smartphone. Mais cette vidéo va être sauvegardée et transformée en un fichier 3d visualisable avec un casque de réalité virtuelle. Et là, vous allez pouvoir revivre la scène comme si vous y étiez, autant de fois que vous le souhaitez, à 360 degrés et selon le point de vue que vous souhaitez. Prenons une fête d’anniversaire par exemple… Vous tournez la tête à gauche, à droite, tous les convives sont là, vous avez presque l’impression de pouvoir les toucher, vous déplacer à l’intérieur de la scène. Bref, on peut littéralement entrer dans ses souvenirs.

Techniquement, pour que la prise fonctionne, il faut que le smartphone soit équipé d’un capteur lidar capable de capturer et de recréer la profondeur, ce qui est le cas des derniers iPhone mais c’est à peu près tout pour l’instant. Mais ces technologies vont se démocratiser. Ça rappelle fortement un épisode de la série Black Mirror, où les personnages pouvaient enregistrer des souvenirs directement avec leurs yeux et les rejouer plus tard comme ils le souhaitent. Génial ou cauchemardesque? Si on veut relativiser, ce n’est pas si différent que ça d’une vidéo classique. Si ce n’est le caractère immersif de cette technologie, qui peut à la fois avoir un côté génial, et faire revivre des événements puissance 10 par rapport à une photo ou une vidéo. Mais ça peut aussi être traumatisant, brouiller les frontières entre la réalité et la fiction…

Une vieille photo qui s’anime

C’est un exemple, mais la technologie va complétement transformer le rapport qu’on a à nos souvenirs et notre histoire familiale. Par exemple, on va pouvoir faire revivre nos ancêtres grâce à la technologie. Avec une application assez incroyable qui utilise l’intelligence artificielle pour donner vie à de vieilles photos de nos aïeux. Ça s’appelle Deep Nostalgia, une appli gratuite, dont le principe est de transformer en de vieilles photos en noir et blanc de vos arrière-grands-parents qui traînent au grenier ou dans vos tiroirs en une vidéo animée d’une quinzaine de secondes.

Le résultat est vraiment impressionnant. On voit le visage sourire, cligner des yeux, incliner légèrement la tête. Bref, on a l’impression (émouvante ou dérangeante) d’avoir une représentation vivante d’un proche qui était jusque-là que figé sur papier photo. Ça fait un peu penser aux couvertures de journaux animées dans Harry Potter. Derrière ce résultat assez magique, il y a de l’intelligence artificielle. En termes de technologie, on est assez proche des "deepfake", qui permettent de calquer un visage sur un autre (vos amis se transforment en Beyoncé ou en Leonardo Di Caprio). Mais on va encore plus loin puisqu’on part de photos anciennes, parfois floues. Un algorithme va "upscaler", sublimer la photo, "déflouter" les visages, améliorer la résolution...

Plus facile de coloriser

Ce genre de technologie peut aussi permettre de coloriser en quelques secondes de vieilles photos en noir et blanc. On va pouvoir "upscaler", améliorer la qualité, de vidéos et de photos anciennes pour en apprécier tous les détails, et d’une certaine manière, ça les rapproche de nous, ça rend ce passé plus réel. L’IA va aussi servir à les coloriser, un procédé qui jusqu’ici demandait énormément de temps et de savoir-faire. Avec un logiciel comme DeOldify, qui est gratuit. Vous mettez une photo en noir et blanc, que ce soit vos vieilles photos de famille, Notre-Dame de Paris au XIXe siècle, la construction de la Tour Eiffel... Et vous obtenez instantanément une version colorisée... Le résultat n’est pas parfait, là encore l’IA "imagine" quelles devaient être les couleurs. Elle sait que l’herbe, c’est vert, et le ciel bleu, mais elle ne fait pas la différence entre une robe rouge et une robe blanche par exemple. Ça va aussi poser des questions éthiques: est-ce que restaurer et "augmenter" ces photos, ce n’est pas aussi les trahir d’une certaine manière?