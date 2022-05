Santé: comment l’intelligence artificielle peut prédire une crise cardiaque des années à l’avance

En analysant très précisément des images médicales de routine, l’intelligence artificielle peut déceler des anomalies invisibles à l’œil nu et prévenir d’une crise cardiaque. Une technique prédictive qui rendrait la médecine plus efficace et moins coûteuse.

L’intelligence artificielle peut sauver des vies. Des chercheurs britanniques ont mis au point un algorithme capable de prédire le risque d’une crise cardiaque plusieurs années avant qu’elle ne frappe. La startup Caristo diagnostics, issue de l’université d’Oxford, a en effet mis au point un outil qui vient d’obtenir une autorisation de mise sur le marché en Europe et qui commence à être déployé dans les hôpitaux britanniques, capable de déterminer 8 à 10 ans à l’avance si un patient est susceptible de faire une crise cardiaque ou un AVC.

L'algorithme analyse des images médicales de routine, comme par exemple un scanner du cœur, avec un niveau de précision et de profondeur impressionnant et va aller chercher des signes d’inflammation des vaisseaux sanguins dans et autour du cœur, soit des éléments qui sont normalement invisibles à l’œil nu.

Sauver des vies avec des mesures de prévention

Sur une étude réalisée sur 4.000 patients suivis pendant 9 ans, les chercheurs se sont rendus compte qu’au moins un tiers des patients qui étaient considérés comme peu risqués après leur examen de routine présentaient en fait un risque fort de faire une crise cardiaque une fois qu’on leur avait appliqué l’analyse de l'algorithme. Ce diagnostic en profondeur pourrait ainsi sauver de nombreuses vies en permettant aux patients, dès qu’ils sont diagnostiqués, de prendre des mesures de prévention, comme changer de régime alimentaire ou prendre des médicaments

L’utilisation de l’intelligence artificielle est une tendance de fond dans le domaine de la santé. Plus prédictive qu’avant, la médecine devient ainsi plus efficace et moins coûteuse. Il reste malgré tout un risque: celui de créer des hypocondriaques.

Analyser le son de la voix d’un patient

Autre moyen de détecter un accident cardiaque: analyser le son de la voix d’un patient. Cette technique a été mise au point par Corti, une start-up danoise. L’algorithme va se mettre en route à chaque fois qu’une personne appelle les secours et l’intelligence artificielle va fonctionner en arrière-plan, en analysant tout ce que dit la personne, un peu comme un assistant vocal très poussé.

Les mots clés utilisés, le langage, les schémas sonores, la respiration bruyante et tous les indices qui peuvent laisser entendre que la personne est en train de faire un accident cardiaque sont pris en compte. Le but est de réagir le plus efficacement possible, car dans ces cas-là, chaque seconde compte. La machine reconnaît une crise cardiaque par téléphone dans 95% des cas.

De son côté, Google travaille sur un projet pour détecter les risques de crise cardiaque en regardant vos yeux. A partir d’un scan de l’œil, et plus précisément des vaisseaux sanguins à l’intérieur de l’œil, la machine sera capable de déduire l’âge du patient, sa pression sanguine, s’il fume ou non, et la probabilité qu’il a d’avoir un accident cardiaque.

L'IA va transformer le rôle du médecin

Mais l’intelligence artificielle ne risque pas de faire disparaître les médecins. Quand on dit que l’IA est "meilleure" que les médecins humains, cela ne veut pas dire qu’elle va les remplacer, mais que le rôle du médecin va se transformer. L’IA pourra faire du dépistage de masse et le médecin se concentrer sur les cas complexes, le traitement et sur la relation avec le patient, ce qu’aucune machine n’est capable de faire. L’avenir est dans la collaboration homme/machine.

Dans ce domaine, la France a une carte à jouer avec par exemple Cardiologs, qui a mis au point une intelligence artificielle capable de lire les électrocardiogrammes pour y détecter de façon extrêmement précise certaines maladies comme l’arythmie cardiaque. Il ne faut pas rater le virage et c’est maintenant que ça se joue.