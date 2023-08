"Trésor sociologique": les mythiques "Skyblogs" ferment définitivement ce lundi

Les Skyblogs tirent leur révérence ce 21 août, la radio Skyrock devant se conformer à la législation sur les données personnelles. Les blogs ne seront plus accessibles en ligne, mais seront en partie archivés...

Adieu, Skyblog! Pour toute une génération, une vague de nostalgie va peut-être venir raviver de mémorables souvenirs de collège ou de lycée à la lecture de ces lignes... Et si la date était déjà connue, c'est désormais officiel : c'est en ce lundi 21 août que les Skyblog disparaissent officiellement.

En juin dernier, la radio Skyrock, créatrice et hébergeuse de ce qui est à considérer comme les premiers blogs de l'internet français, avait annoncé la fin imminente des Skyblogs.

En 2002, l'arrivée de cette plateforme, comparable à une première version rudimentaire d'un mur Facebook, avait révolutionné la vie de beaucoup de jeunes adolescents français. Le Skyblog permettait en effet de publier des textes, des photos et des vidéos (hébergées sur YouTube ou Dailymotion), à la manière d'un journal intime à partager avec ses amis, qui pouvaient évidemment commenter chaque publication.

"Dans les années 2000, c'est un des premiers réseaux sociaux au monde, tout est à concevoir pour la première fois", décrit Pierre Bellanger, fondateur de Skyrock, dans un post publié le 16 juin dernier sur le Skyblog de la radio.

La plateforme avait petit à petit glissé dans l'oubli au fil du temps, au profit des Facebook, Twitter et autres Instagram dont l'ergonomie était évidemment largement plus développée pour les utilisateurs, proposant davantage de fonctionnalités comme la discussion en temps réel notamment.

De par son côté avant-gardiste à l'époque, peut-être même visionnaire, la plateforme de la radio Skyrock a bénéficié d'un succès immense dans les années 2000, devenant même en 2007 le "17e site mondial" en termes de visites sur le site selon Pierre Bellanger.

"Merci mes amis pour tout ce que nous avons fait ensemble, cet immense réseau d'échange qui nous a changés, qui nous a fait rentrer dans une nouvelle ère. Vous étiez l'avant-garde de toutes les générations suivantes.", a écrit Pierre Bellanger sur le Skyblog de la radio.

Que vont-ils devenir?

Si les Skyblogs vont donc disparaître, il est encore de temps de sauvegarder le sien et de le passer en "hors ligne" pour en garder une trace à vie. Sur la page de l'équipe Skyrock, la procédure est indiquée pour sauvegarder son Skyblog.

Et pour ceux qui n'auraient ni le temps, ni l'intérêt de procéder à la sauvegarde de son mythique (et peut-être un peu kitsch) Skyblog, il sera éventuellement possible d'obtenir une archive de son blog auprès… de l'INA ou de la BNF (Biblothèque nationale de France).

Les deux institutions ont effectivement prévu d'archiver, à elles deux, près de 14 millions de Skyblog sur les 19 millions encore existants. Attention toutefois, les archives ne seront accessibles qu'aux personnes accréditées, comme l'explique Pierre Bellanger dans son post sur le Skyblog de la radio.

"Ce trésor sociologique sera anonymisé et prendra le chemin des archives nationales afin que demain les érudits et les chercheurs puissent se rendre compte avec une granularité inimaginable précédemment de ce qu'était la nouvelle génération du début du XXIe siècle", a-t-il détaillé.

Autrement dit, pour ceux qui souhaitent garder accès à leur Skyblog, il est plus que temps de sauvegarder son blog avant de le voir disparaître à tout jamais!