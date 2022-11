Twitter: Elon Musk, un éléphant dans un magasin de porcelaine

Après avoir racheté Twitter pour 44 milliards de dollars, Elon Musk enchaine les annonces, bouleversant le réseau social et ses utilisateurs.

Elon Musk, l’homme le plus riche du monde, voulait s'offrir le jouet de ses rêves à 51 ans, Twitter. Et il rêvait de cet outil d’influence, ce réseau social qu’il a toujours lui-même beaucoup utilisé pour communiquer. Mais à peine arrivé, il a viré toute l’équipe dirigeante de Twitter. Et vendredi, on a appris que c’est finalement près de 50% des effectifs qui ont été remerciés.

Elon Musk s’est justifié par un tweet, expliquant que Twitter perd 4 millions de dollars par jour. C’est aussi pour lutter contre ces pertes qu’il veut mettre en place le plus rapidement possible un système d’abonnement à 8 dollars par mois pour les comptes certifiés.

Toutes ces décisions passent mal. De très gros annonceurs ont déjà fait savoir qu'ils retirent leur pub de Twitter. L’ONU et l’Europe rappellent à Elon Musk qu’il a des devoirs en termes de modération et de lutte contre les discours de haine. Alors que lui ne cache pas sa volonté de censurer le moins possible sur son réseau…

Bref, les premiers pas d’Elon Musk chez Twitter ressemblent aux premiers pas d’un éléphant dans un magasin de porcelaine…

Une vie professionnelle et personnelle très intense

Jusqu'à présent, il n'a pourtant pratiquement jamais connu d’échec. Mais jusqu'à présent, il a surtout dirigé des entreprises qu’il a fondées. Paypal, Tesla, Space X, sans oublier sa société Neuralink qui développe des implants électroniques dans le cerveau pour développer la mémoire.

Dans la vie, Elon Musk est extraordinairement arrogant et antipathique de l’avis de tous ceux qui l’ont approché. Sur un plateau de télé, il a récemment expliqué qu’il souffre du syndrome d’Asperger, qui est une forme d’autisme, généralement associée à des troubles de l’humeur.

Né en Afrique du Sud, mais désormais américain, ce génie de l'innovation et du business a aussi une vie sentimentale agitée. Il a d’abord été marié à une romancière canadienne avec qui il a eu six enfants. Dont une fille, qui a demandé à changer de nom pour ne plus être associée à son père.

Il a ensuite été marié à une actrice britannique, puis ils ont divorcé, puis il se sont remariés, puis ils ont re-divorcé. Il a eu ensuite deux enfants avec une chanteuse canadienne dont un qui s'appelle “X ash A 12”… Enfin, il vient d’avoir des jumeaux avec une cadre de son groupe. Ce qui lui fait quand même 10 enfants.