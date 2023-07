Vacances: quelles innovations technologiques prendre pour partir en vacances?

À la mer ou à la montagne, certaines innovations sont très pratiques pour les vacances. Anthony Morel vous présente une petite sélection à ne pas rater avant de partir sur le routes de France et de Navarre.

Pour les randos ou les longues balades en forêt, le "Gravipack" est un sac à dos spécialement conçu pour que vous ne sentiez quasiment pas son poids quand vous le portez sur vos épaules. À la main, on sent bien les dix kilogrammes de matériel présents le sac, mais dès qu'on le mets sur les épaules, elles se sentent beaucoup moins qu’avec un sac normal, car beaucoup mieux répartis qu’avec un sac habituel.

Toute la technologie repose dans des bretelles spécialement conçues. Elles sont dures au toucher, rigides, parce qu’à l’intérieur, vous avez des inserts métalliques qui vrillent la bretelle, un peu comme quand vous mettez vos pouces entre le sac et les épaules. Ça permet de soulager le poids du sac et de le transférer sur les muscles des hanches. Le poids est réparti de manière beaucoup plus harmonieuse et le centre de gravité du sac est le même que celui du corps, donc on ne sent quasiment plus rien.

C’est un ancien ferronnier d’art et spécialiste de la résistance des matériaux qui a breveté cette technologie et monté sa startup, avec des investisseurs comme le footballeur Bacary Sagna. Ce modèle est destiné aux randonneurs, autour de 200 euros, a aussi été testé par l’armée et intéresse les pompiers, les livreurs.

Des équipements anti noyade

Pour ceux qui préfèrent la piscine à la randonnée, un petit accessoire pourrait sauver des vies, notamment chez les enfants qui ne savent pas nager. Kingii est un bracelet airbag anti-noyade. Il prend la forme d’un bracelet qu’on accroche au poignet et est équipé d’une bouée qui va se gonfler en cas de danger.

Si on commence à se noyer ou à être en difficulté dans l’eau, il suffit de tirer un petit levier placé sur le bracelet, et une cartouche de gaz va se déclencher, et gonfler instantanément la bouée, qui se voit de loin. Le bracelet est aussi équipé d’un petit sifflet pour appeler à l’aide et d’une boussole. Tout cela coûte autour de 80 euros.

Autre option, qui a remporté un prix lors du dernier concours Lépine : le t-shirt anti noyade pour enfants. Baptisé "Floatee", ce t-shirt d’apparence normale contient un poumon gonflable, une bouée cachée, épais comme deux feuilles de papier. Il va se déclencher automatiquement au contact avec l’eau, en cas d’immersion. A ce moment-là, la poche se gonfle, et l’enfant, même s’il ne sait pas nager, remonte automatiquement à la surface.

Une glacière de compétition pour les pique-niques

Fini la vieille caisse bleue et blanche qu’on traîne de pique-nique en pique-nique. La Ferrari des glacières s’appelle la "Glacier". Il s'agit presque d'un mini frigo portable avec une batterie avec une autonomie de 40 heures en réfrigération et 19 heures en congélation.

Vous pouvez produire des glaçons, choisir le niveau de température des aliments dans différents compartiments et un écran de contrôle LCD montre la température des différents compartiments et l’état de la batterie. Grâce à celle-ci, vous pouvez brancher vos appareils électroniques et recharger les smartphones. Mais tout cela a un prix: plus de 1.000 euros

Des lunettes contre le mal des transports

Elles ont un style un peu particulier mais sont très pratiques: ces lunettes, en plus des deux verres classiques, tout ronds, ont un verre supplémentaire de chaque côté de la tête. Ce dispositif est censé supprimer la cinétose ou le mal des transports: ce trouble touche une personne sur trois, que ce soit en voiture, dans le train, en avion. Il résulte d'un décalage entre ce que perçoivent les yeux et ce que perçoit l'oreille interne, qui assure le sens de l’équilibre. Le paysage défile à toute vitesse mais vous êtes assis donc immobile, donc le cerveau n’y comprend plus rien.

C’est exactement à ça que vont servir ces lunettes. A l’intérieur de l’anneau des verres, il y a un liquide bleu qui se balade au fil des accélérations de la voiture et qui va simuler un horizon artificiel à la périphérie de votre vision ce qui va permettre de resynchroniser la vision avec ce que perçoit l'oreille interne. Ces lunettes vont tromper votre cerveau et le "remettre en place".

Le dispositif se met quand les premiers symptômes apparaissent, et normalement, une dizaine de minutes plus tard, vous vous sentez mieux et vous pouvez les retirer. On peut lire un livre ou regarder son smartphone dans la voiture sans être malade. "Boarding Ring", le nom de ce dispositif, a été testé cliniquement et coûte autour de 70 euros.

Maillot de bain étanche ou coffre-fort de plage pour cacher son téléphone

C’est toujours le même dilemme. On n'a pas tellement envie de laisser son téléphone sur la plage mais on ne va pas non plus se baigner avec. Parmi les solutions, le maillot de bain étanche pour smartphone. Une invention française géniale – qui a d’ailleurs eu un prix au concours Lépine – créé par la startup "Mouiller le maillot". Ce short de bain équipé d’une poche spéciale, fermée hermétiquement et complétement étanche jusqu’à 30 mètres.

On peut y mettre son smartphone, ses clés ou sa carte bleue et ses papiers d’identité sans problème. Ce sont trois bandes aimantées qui, lorsqu’on les relâche, vont se fermer complètement. Cette poche répond à la norme IPX-8 qui est la plus élevée en termes d’étanchéité et est fabriqué à partir de matériaux plastiques recyclés, récupérés dans l’océan.

Deuxième solution: UpLock, un coffre-fort de plage. Le principe, c’est un boîtier fermé par code, étanche au sable et à l’eau. Une fois l’alarme enclenchée, si quelqu’un y touche ou le déplace, elle retentit et tout le monde va l’entendre très fort. L’idée étant que l’alarme fait fuir.

Un peu plus cheap mais ingénieux: il existe des cachettes pour smartphone, qu’on trouve facilement sur internet. Elles prennent la forme d’un faux tube de crème solaire ou d’une fausse canette de soda dans lesquels on peut dissimuler son téléphone. Même en évidence sur votre serviette de plage, personne ne va venir vous voler votre soda déjà ouvert.

Une batterie hydrolienne pour recharger son téléphone

On connaît les batteries d’appoint ou encore les chargeurs à énergie solaire, qui fonctionnent globalement assez mal. Une autre solution pour recharger son téléphone en pleine randonnée, ce sont des chargeurs qui prennent la forme d’une mini hydrolienne portable, qu’on peut glisser dans son sac.

Vous la mettez dans un cours d’eau, une rivière: trois hélices vont s’activer sous l’effet du courant et, reliées à une petite turbine, va charger vos appareils électroniques. De quoi recharger un smartphone, un appareil photo ou une GoPro. Une idée pratique pour les randonneurs mais aussi pour les pêcheurs par exemple.