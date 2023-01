Après avoir vu fondre sa fortune personnelle, Elon Musk entre au Guiness des records

Avec 182 milliards de dollars en moins depuis novembre 2021, Elon Musk entre dans le Guiness des records, auréolé de la plus grande perte de fortune personnelle de l'histoire.

Une somme astronomique de perdue, un titre de gagné. Le milliardaire propriétaire de Twitter, Elon Musk, aurait perdu 182 milliards de dollars de fortune depuis novembre 2021, soit 170 milliards d'euros. Une perte historique de fortune personnelle causée par la chute de l'action de son entreprise de véhicules électriques, Tesla, qui le fait entrer dans le Guiness des records.

"La valeur nette de Musk est passée de 320 milliards de dollars en 2021 à 138 milliards de dollars en janvier 2023, en grande partie à cause de la mauvaise performance des actions de Tesla", explique le livre des records dans un rapport, citant le magazine économique Forbes qui concède que le chiffre exact est "presque impossible à déterminer".

Le record précédent datait de 2000 et était détenu par Masayoshi Son, directeur général de SoftBank et investisseur dans les nouvelles technologies, qui avait perdu 58,6 milliards de dollars (54 milliards d’euros). En décembre dernier, le propriétaire de Space X était dépassé par Bernard Arnault comme homme le plus riche du monde. La valeur des actions Tesla, qui composent la majorité de la fortune d'Elon Musk, a chuté de 65% l'année dernière.