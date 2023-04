Bouclier tarifaire sur l’électricité: pourquoi les professionnels ne sont plus concernés

Dans "Apolline Matin" ce lundi sur RMC et RMC Story, Stéphane Pedrazzi nous éclaire sur la prolongation du bouclier tarifaire sur l’électricité pour les particuliers, mais pas pour les professionnels.

Les prix de l’électricité vont rester plafonnés pour les particuliers. En revanche, le bouclier tarifaire ne sera pas prolongé pour les professionnels. L’annonce a été effectuée en deux temps. D’abord vendredi: le ministre de l’Economie Bruno Le Maire a indiqué que le bouclier tarifaire pour l’électricité serait maintenu jusque début 2025. Une prolongation, parce que les prix restent toujours élevés par rapport à la situation d’avant crise.

Mais cette mesure ne concernera pas les professionnels. L’annonce a été effectuée dans un deuxième temps, ce dimanche, par le ministre délégué à l’Industrie Roland Lescure. Les entreprises n’ont plus besoin d’aide, a-t-il expliqué, parce que les prix de l’électricité ont baissé. Tout en laissant entendre que la situation pourrait être réexaminée (si besoin) à l’automne prochain.

Pourquoi les particuliers et pas les professionnels? C’est avant tout une question de budget! Le gouvernement veut absolument limiter la facture, au moment où il essaie de convaincre la Commission européenne de la validité de son programme d’économies. Le bouclier tarifaire, 4% l’an dernier et 15% cette année, devrait coûter près de 45 milliards d’euros cette année aux finances publiques. C’est colossal… Le gouvernement veut donc clairement montrer que la page du "quoi qu’il en coûte" a définitivement été tournée.

C’est fini pour le gaz

Il n’y aura pas de prolongation non plus pour le bouclier tarifaire sur le prix du gaz. Et cette fois-ci, la décision concerne tout le monde. La mesure n’est plus justifiée, estime Bruno Le Maire, parce que le prix du gaz a nettement reculé par rapport au pic de l’an dernier. Un peu plus de 43 euros le megawatt de gaz naturel au mois de mars, contre 170 euros (en moyenne) sur le mois d’août 2022.

Le bouclier tarifaire sur le gaz ne sera donc pas prolongé au-delà de cette année. Il avait permis un gel des tarifs du gaz pour les particuliers l’an dernier et une hausse limitée à 15% cette année.