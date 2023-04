"Je n’ai vu que des hausses": des entreprises s’inquiètent de la fin du bouclier tarifaire

Le bouclier sur les tarifs de l'électricité, prolongé d'un an pour les particuliers, ne le sera pas "pour l'instant" pour les entreprises. Pourtant, les professionnels ne constatent pas encore de baisse réelle sur leurs factures.

Bruno Le Maire a annoncé ce vendredi que le bouclier tarifaire sur l'électricité, pour les particuliers, était prolongé jusqu'en 2025, pour "protéger un an de plus les ménages". Mais les entreprises vont-elles, elles aussi, bénéficier de la prolongation du bouclier tarifaire sur l'énergie? "Pas pour l'instant" a répondu Roland Lescure dimanche, sur le plateau de France 3. Le ministre délégué à l'Industrie explique que l'électricité et le gaz ont beaucoup baissé et donc qu'aujourd'hui, les entreprises n'ont pas besoin d'aide.

La situation pourra toutefois être réexaminée à l'automne prochain. Une annonce qui inquiète les professionnels concernés. Car la baisse du prix de l’électricité, Jean-François Guihard, président de la Confédération française des bouchers-charcutiers-traiteurs, ne la voit pas encore. “Pour l’instant, sur mes factures, je n’ai vu que des hausses, je n’ai pas vu de baisse”, assure-t-il.

Comme 80% des entreprises dans ce secteur, il bénéficie du bouclier tarifaire, permettant de maintenir la hausse des prix de l'électricité à 15%.

“Si ce bouclier tarifaire disparaît, ce n’est plus des hausses de 15% qu’on va avoir, c’est peut-être des hausses à 20, 30 ou 40%”, déplore-t-il.

Une poursuite de la baisse des prix en 2023?

Alors pour lui, il est vital de le prolonger. “Nous sommes très vigilants et nous sommes inquiets parce qu'il y a des entreprises qui ne vont pas très bien compte tenu de cette hausse forte du prix de l’électricité”, ajoute-t-il.

Pourtant, le prix de l’électricité a effectivement baissé. Même s’il reste deux fois supérieur aux tarifs avant la guerre en Ukraine.

“On est passé de prix qui étaient à l’été dernier de 650 euros par mégawatt à aujourd’hui des prix à 100 euros, ce qui reste cher”, affirme Thierry Bros, professeur à Sciences-Po et spécialiste des questions énergétiques.

Selon le spécialiste, le prix de l’électricité devrait continuer à baisser en 2023, à condition que la production française, elle, augmente.