Jusqu'à 51% d'augmentation à Paris: la taxe foncière arrive et l'addition va être salée

Les propriétaires vont recevoir dès ce mercredi la taxe foncière. Et cette année, l'addition pourrait être salée selon les communes où l'on vit. La raison? La suppression de la taxe d'habitation et l'inflation sur laquelle la taxe d'habitation est calquée notamment.

La taxe foncière arrive. Les propriétaires d'un bien immobilier vont recevoir dans les jours qui viennent leur avis de taxe foncière 2023, en ligne ou sur papier.

Les avis d’imposition seront mis en ligne sur le site impots.gouv.fr à partir du 30 août pour les ménages non-mensualisés, puis progressivement envoyés aux autres propriétaires tout au long du mois de septembre.

Date limite de paiement: entre le 15 et le 17 octobre pour ceux qui payent en une fois. Pour ceux qui sont mensualisés, le prélèvement automatique se fera entre le 15 et le 17 de chaque mois.

L'addition va être salée

Et l'addition risque d'être salée cette année. Surtout au niveau national alors que la taxe foncière est calculée sur deux niveaux. À l'échelle nationale donc, la taxe foncière devrait augmenter de 7,1% cette année, soit deux fois plus qu'en 2022. La faute de l’inflation notamment, sur laquelle la taxe est mécaniquement indexée.

Au niveau local en revanche, les nouvelles sont plutôt bonnes. Selon l'Association des maires de France, moins de 20% des grandes et moyennes villes vont augmenter cette année la taxe foncière.

Mais celles qui l'augmentent pourraient réserver de mauvaises surprises à leurs habitants. Car la hausse de la taxe foncière est aussi liée à la suppression de la taxe d'habitation. Un gros manque à gagner pour les collectivités territoriales et les communes à qui revenait la majorité de cette recette. Celles-ci jouent donc sur la taxe foncière pour remplir leurs caisses et pour faire face à l'augmentation des coûts de l'énergie.

Lechypre d’affaires : La taxe foncière va s'envoler cette année - 23/08 2:31

Où l'augmentation est la plus forte?

Parmi les villes qui vont le plus augmenter leur taxe foncière, il y a Grenoble, +25%, Metz 14%, Lyon +9% et c’est à Paris qu’on atteint des records: 51% d’augmentation. Mais attention aux trompe l’oeil! Si c’est à Paris que la taxe foncière augmente le plus, elle part d’un niveau raisonnable.

Le meilleur indicateur pour mesurer si la taxe foncière est très chère ou pas, c’est de la mesurer en mois de loyer pour les locataires. La taxe foncière équivaut à environ 1,6 mois de loyer à Paris. À Angers la taxe foncière 2022 représentait 3,3 mois de loyer et à Carcassonne, 4,4 mois.

Pour les propriétaires il faut comparer à la mensualité de crédit: 2 mois à Nîmes ou Saint-Etienne, 1,5 au Havre ou a Dijon, 0,7 à Strasbourg, moins de 0,5 à Lyon ou Paris.

Pour que la taxe foncière ne pèse pas trop dans le budget des ménages, l'Union des Propriétaires Immobiliers a proposé un encadrement avec un plafond maximal, rejeté par Bercy.