La taxe foncière va (encore) augmenter, surtout à Paris

Dans "Apolline Matin" ce mercredi sur RMC et RMC Story, Emmanuel Lechypre fait le point sur la nouvelle hausse à venir de la taxe foncière.

Mauvaises surprises en vue sur la taxe foncière… Cet impôt local à payer tous les ans par le propriétaire d'un bien immobilier (700 euros en moyenne) pourrait connaître une augmentation d’au moins 7% cette année, quelle que soit la ville de France dans laquelle résident les propriétaires.

La taxe foncière repose d’abord sur la valeur locative du logement (le loyer théorique que pourrait rapporter ce logement s’il était mis en location). Or cette valeur locative augmente mécaniquement quand l’inflation augmente et c’est une décision de l’Etat. Et l’indice retenu indique précisément une hausse de 7,1% pour 2023, après 3,4% en 2022.

Une hausse donc de la taxe foncière… même si les collectivités locales décident de ne pas augmenter localement la pression fiscale. La deuxième couche d’augmentation pour la taxe foncière, c’est effectivement ce que décident les villes. Pour les collectivités, c’est plus de 30 milliards d’euros de recettes, la principale recette fiscale depuis l’extinction de la taxe d’habitation. Or, les besoins sont importants et certaines taxes locales augmentent, comme la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

Record à Paris

Parmi les villes qui vont le plus augmenter leur taux, il y a Grenoble (+25%), Metz (14%), Lyon (+9%). Et c’est à Paris qu’on atteint des records: 51% d’augmentation.

Certains ménages peuvent être exonérés de la taxe foncière. Les bénéficiaires de l’allocation supplémentaire d'invalidité, de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, les personnes touchant l'allocation aux adultes handicapés, et les plus de 75 ans, sous conditions de ressources toutefois. La taxe foncière peut aussi être plafonnée quand elle dépasse 50% des revenus du foyer fiscal.