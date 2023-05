Près de 20% des communes françaises vont augmenter la taxe foncière

Une commune sur cinq va augmenter sa taxe foncière cette année, a annoncé le président de l'Association des maires de France (AMF), David Lisnard.

David Lisnard, maire de Cannes et président de l'Association des maires de France (AMF), a annoncé mercredi que 19% des communes augmenteront cette année la taxe foncière.

"Il y a 19% des communes qui vont augmenter leur taux de taxe foncière, donc 81% des communes qui ne vont pas l'augmenter", a-t-il déclaré sur Radio J, interrogé sur cette taxe qui constitue l'un des seuls leviers fiscaux encore à disposition des maires depuis la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales.

Le président de l'AMF a toutefois reconnu que "le prélèvement foncier" progressera automatiquement dans l'ensemble des communes "parce qu'il est réajusté du montant de l'inflation".

Une augmentation moyenne de 4,7% entre 2021 et 2022

La hausse des taxes foncières a donné lieu à des controverses entre les communes et le gouvernement. Cela a été le cas à Paris où leur augmentation de 52% voulue cette année par la maire PS Anne Hidalgo a été critiquée par les ministres Clément Beaune et Gabriel Attal, à qui l'on prête des ambitions municipales en 2026.

Selon l'Union nationale des propriétaires immobiliers (Unpi), la taxe foncière dans son ensemble (base et taux) a augmenté en moyenne de 4,7% entre 2021 et 2022 dans les 200 plus grandes villes du pays.