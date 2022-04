Électricité: le gestionnaire du réseau demande aux Français de modérer leur consommation ce lundi

RTE, gestionnaire du réseau électrique français, appelle les Français à modérer leur consommation ce lundi.

Une situation tendue. RTE, le gestionnaire du réseau électrique à haute tension français, a appelé ce samedi les ménages, les entreprises et les collectivités à modérer leur consommation d'électricité pour la matinée de ce lundi. Avec la vague de froid, et 27 des 56 réacteurs nucléaires français indisponibles pour m, le système électrique français est sous tension.

Le consommation prévue ce lundi pourrait atteindre 73.000 mégawatts vers 9h, alors que la production nationale devrait être seulement de 65.000 mégawatts. Si la France devrait pouvoir importer jusqu'à 11.000 mégawatts pour faire face à cette demande, RTE souhaite conserver une marge de sécurité en cas d'aléa.

"Quand la consommation française s'élève, on est obligé de recourrir aux imports de l'étranger. Et quand elle s'élève trop, on arrive à avoir des tensions sur le système électrique d'où l'alerte que RTE a émis pour lundi matin", explique Jean-Paul Roubin, directeur d'exploitation de RTE à RMC.