Fabien Roussel propose les transports en commun gratuits pour les salariés et les jeunes

Fabien Roussel, député du Nord et secrétaire national du PCF, propose que l’Etat prenne en charge le remboursement de 50% des frais de transports en commun pour les salariés et les jeunes. Ce qui les rendrait gratuits, l’autre partie étant déjà remboursée par les entreprises.

Prendre le bus, le métro, le tram, le RER ou encore le TER, sans rien payer. Pour aider les Français à lutter face à l’inflation, notamment l’envolée des prix des carburants, Fabien Roussel veut les inciter au maximum à prendre les transports en commun. Le secrétaire national du PCF, ancien candidat à la présidentielle et député du Nord, soutient le remboursement intégral des transports en commun. En plus des 50% assumés par les entreprises, il propose que l’Etat complète.

"On doit favoriser les déplacements en transports collectifs, faire en sorte de rendre gratuit l’accès au TER, au métro, au tram, partout où c’est possible, explique Fabien Roussel ce lundi sur RMC-BFMTV. Aujourd’hui, les employeurs, les collectivités, prennent en charge 50% du ticket de métro ou du TER. Je propose que l’Etat prenne en charge les autres 50%, pour que tous les salariés qui ont la possibilité de prendre les transports collectifs puissent le faire gratuitement. C’est une incitation forte et massive pour laisser la voiture à la maison. Les transports gratuits pour les salariés et les étudiants, c’est ce qu’il faut faire partout et tout de suite en France."

Une mesure qui pourrait permettre aux automobilistes de trouver une solution à la fin de la ristourne de 18 centimes sur les carburants. "Bruno Le Maire, il fait fort, estime Fabien Roussel. Il décide qu’à partir du 1er octobre, il n’y a plus de ristourne sur l’essence. Ça veut dire que le prix de l’essence à la pompe, il va revenir à 2,50€… Et il propose en échange, encore, des petits chèques pour ceux qui justifieront d’un niveau de salaire. Il fait encore une politique d’assistanat en fonction des revenus, on reste là-dedans, et il ne touche pas au modèle."

"Les compagnies pétrolières gagnent des montagnes d’or"

"La proposition de loi que j’ai déposée à l’Assemblée nationale vise à agir dans deux directions, ajoute le député communiste. D’abord baisser les taxes sur l’essence, à 5,5%, et supprimer la taxe sur la taxe, la taxe sur la TICPE. Et d’autre part, pour financer cette mesure, d’aller taxer les surprofits des compagnies pétrolières, pour que le coût de la baisse de l’essence ne soit pas supporté seulement par le budget de l’Etat. Aujourd’hui, les compagnies pétrolières gagnent des montagnes d’or pendant que nous, on nous demande de rouler moins, de baisser le chauffage, ou de faire une demande aux impôts pour bénéficier d’un chèque de 100 ou 200 euros. Il y en a qui vont nous dire : je fais l’effort de prendre le train, d’aller au travail à vélo, et par contre, quand je vais prendre ma voiture le week-end ou pour partir en vacances, je vais devoir payer le litre à 2,50€. Ça ne va pas."