L'huile de friture va-t-elle être autorisée comme carburant?

Julien Bayou, député écologiste, a déposé ce mardi un amendement à la loi pouvoir d'achat. Il souhaite que l'huile de friture puisse être recyclée pour être transformée en carburant. Rouler à l’huile constitue actuellement une infraction, mais certains sont déjà convaincus.

Pourra-t-on recycler son huile de friteuse pour rouler moins cher? Julien Bayou, député écologiste, a déposé un amendement sur le texte consacré au pouvoir d’achat pour permettre l'utilisation de cette huile comme carburant. Un texte qui devrait être étudié jusqu'à jeudi par les députés.

Si rouler à l’huile de friture est autorisé dans de nombreux pays dont l'Allemagne, ce carburant est toujours interdit en France. On ne peut mettre dans nos véhicules que les carburants homologués et listés dans le code des douanes. Vivons heureux, vivons cachés, voilà ce que répondent les automobilistes qui roulent incognito à l’huile de friture usagée. Parmi les adeptes, il y a Hugues et sa vieille voiture diesel achetée en 1995.

“Pour la planète, c’est vraiment un grand bénéfice. On n’a pas besoin d’aller chercher du pétrole dans des forages au bout du monde. Mais ce serait plus pratique pour nous qu’il y ait une pompe en station, comme en Allemagne”, indique-t-il.

Transformer l'huile en biocaburant

40 litres d'huile par semaine, voilà ce que produit le restaurant d'Alain Fontaine à Paris. Alors, si ça pouvait aider les Français à faire leur plein... “C’est l’huile qui a servi à faire des frites. Si demain, on me dit ‘votre huile est récupérée pour faire du carburant, j’ouvre une bouteille de champagne. Tous nos déchets, transformons-les pour le bien des uns et des autres”, assure-t-il.

Si la mesure passe, tous les véhicules ne seront pas concernés, rappelle Grégory Gendre. Il est le fondateur de Roule ma Frite, une association qui convertit de l'huile de friture usagée en carburant.

“En 2007, 90% présents sur le marché pouvaient rouler à l’huile. 15 ans plus tard, les moteurs ont fortement évolué et à peine 5% des véhicules peuvent encore tourner à l’huile”, explique-t-il.

Sa solution, utiliser ces huiles pour produire du biocarburant, compatible avec plus de modèles de voitures.