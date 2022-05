Pouvoir d'achat en berne: à quand des annonces du gouvernement?

La Première ministre Elisabeth Borne a fixé la semaine dernière la feuille de route de ses ministres. Le sujet du pouvoir d'achat des Français est fixé comme la "première urgence".

C’est assez logique puisque c’est aujourd’hui la première préoccupation des Français. Parce que la hausse des prix est brutale, et surtout parce qu’elle touche vraiment tous les postes de dépense en même temps. Qu’on parle d’énergie, de logement, et bien sûr d’alimentation. Selon un chiffre d’Allianz, il faut compter 224 euros de plus sur l’année pour nourrir une seule personne. Une famille de quatre, c’est quasiment 900 euros. Et pour l’énergie, pour une famille moyenne, on sera entre 300 et 600 euros de plus tous postes confondus.

Au total, le pouvoir d’achat baissera de 1,5 à 2% en moyenne par famille sur le premier semestre, du jamais-vu depuis 2012 et sinon depuis 1982-1983.

De nouvelles aides à venir

Les mesures prises en France pour soutenir le pouvoir d’achat des ménages ont été plus importantes que dans les autres pays européens, montre une étude du cabinet Asterès. Depuis que l’inflation a accéléré à l’automne 2021, l’ensemble des mesures ont augmenté le pouvoir d’achat de 2,8% en France contre 1,9% en Italie, 1,6% en Espagne et 0,9% en Allemagne. L’ensemble des pays ont subventionné le prix des carburants, mais la spécificité de la France tient principalement aux dispositifs de plafonnement des prix du gaz et de l’électricité.

Ce que le gouvernement compte faire, on le sait déjà. Une grande loi anti-inflation avec prolongation du bouclier tarifaire sur le gaz, et sur l'électricité, un chèque alimentation, des ristourne à la pompe, le prolongement de la prime Macron, et une revalorisation des retraites.

Le problème, c’est quand va-t-il le faire? La mise en place des dispositifs ne peut pas avancer tant qu’il n’y a pas un parlement en session, et on ne connaîtra les députés que le 19 juin. Vu la flambée des prix, les Français risquent de trouver le temps long.