Combien vont coûter les mesures pour le pouvoir d'achat annoncées par le gouvernement?

TVA, chèque alimentaire, prime Macron... le gouvernement a annoncé une batterie de mesures pour améliorer le pouvoir d'achat des Français. Des mesures qui seront ciblées mais qui ont un prix

Les mesures en faveur du pouvoir d’achat seront votées avant les grandes vacances a annoncé le gouvernement. Ce dernier soupèse chacun des euros qu’il va inscrire dans le projet de loi de finances rectificatives qui contiendra ces mesures anti-inflation.

L’équation est complexe. D’un côté, les Français disent qu’ils leur manquent 490 euros par mois pour vivre convenablement, selon l’étude Cofidis publiée jeudi, mais de l’autre la Banque de France tire la sonnette d’alarme en affirmant que poursuivre le “quoi qu’il en coûte” serait la menace la plus grave pour notre pays.

Est-ce que ça veut dire que toutes les mesures seront ciblées sur les Français les plus modestes? En-tout-cas, le bouclier tarifaire sur les prix de l’électricité et du gaz qui devrait être prolongé jusqu'à la fin de l'année, continuera de profiter à tous les foyers. Comme la revalorisation anticipée des retraites profitera à tous les retraités.

Mais le reste des mesures sera bien concentré sur les plus modestes. La réduction de TVA de 15 à 18 centimes sera ainsi remplacée par une aide plus ciblée pour les gros rouleurs professionnels modestes.

Le plafond de la prime "Macron" relevé

Le chèque alimentaire pourrait cibler une population proche de celle qui touche le chèque énergie, soit 4 millions de foyers. La revalorisation des minimas sociaux ne concernera évidemment que les plus modestes qui les touchent, soit 4,5 millions de personnes.

Un peu plus large, le renforcement de la prime "Macron" qui permet aux employeurs de verser aux salariés gagnants moins de trois fois le SMIC une prime exonérée d’impôts et de cotisations sociales. Son plafonnement est relevé de 1.000 à 6.000 euros.

Tout ça va coûter très cher. Au bas mot une dizaine de milliards d’euros, et plusieurs milliards de plus si les prix du pétrole, du gaz et de l’électricité repartent à la hausse. De plus en plus dans le combien ça coûte que dans le quoi qu’il en coûte.