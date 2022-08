Sécheresse: des producteurs de fromage Salers AOP obligés de stopper leur production

“Au minimum, on se dit qu’on va perdre un mois de production parce qu’aujourd’hui, on est vraiment avec des pâtures qui sont sèches et donc le temps que ça repousse, on en a pour un mois. Et donc un mois de production pour l'appellation Salers sur 6 mois de production par an, c’est important.Donc entre racheter l’alimentation pour les animaux et produire moins, financièrement ça va coincer, c’est sûr. Il y a quelques stocks, mais c’est sûr qu’il va manquer un peu. Et la loi du marché veut que quand un produit devient rare, son prix augmente”, explique-t-il.