Sobriété énergétique: Elisabeth Borne va lancer un appel au "changement" devant le Medef

La Première ministre Elisabeth Borne va s'exprimer ce lundi devant les grands patrons français avec un message concernant la sobriété énergétique.

La Rencontre des entrepreneurs de France (REF) du Medef s'ouvre ce lundi avec un discours très attendu de la Première ministre Élisabeth Borne, qui devrait appeler les entreprises à la sobriété énergétique.

Si la Première ministre a déclaré dans un entretien au Parisien paru dimanche qu'on ne "va pas contrôler les Français chez eux" concernant les économies d'énergie demandées, elle ajoute que "concernant les entreprises il y aura des contraintes de bon sens".

Un avertissement lancé aux patrons?

Devant le patronat, Elisabeth Borne doit appeler les entreprises et les particuliers à la "mobilisation générale" en matière de sobriété énergétique, selon Matignon. Ou plutôt, un avertissement lancé aux Patrons de France: si vous ne voulez pas prendre le risque de voir l'énergie rationnée cet hiver, il faut agir dès maintenant.

Elisabeth Borne doit donner aux entreprises une sorte de mode d'emploi pour passer l'hiver sans emcombre avec cette menace d'une coupure du gaz russe. "Si chaque entreprise réduit de 10% sa consommation d'énergie, ça passera. Sinon rien n'est sûr", affirme un proche de la Première ministre.

Plus globalement, Elisabeth Borne va tenter d'associer au maximum les entreprises à la transition écologique voulue par le gouvernement avec des chantiers qui vont débuter plus tôt que prévu comme la protection des forêts et des ressources en eau.

Et puis la chef du gouvernement évoquera, selon Matignon, le plein emploi. Priorité du gouvernement. Avec une règle: le donnant-donnant. L'Etat aidera les entreprises à embaucher à condition qu'elles offrent de bonnes conditions aux salariés.