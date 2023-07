Surfréquentation touristique: le Mont-Saint-Michel met en place des "mesures incitatives"

Avec trois millions de touristes par an, le Mont-Saint-Michel fait face à des pics de fréquentation. Et espère les atténuer avec de nouvelles mesures incitatives.

Trois millions de visiteurs par an, dont un million en été. Et le plus souvent, des arrivées en fin de matinée, un déjeuner sur place, une balade et un départ en milieu d’après-midi. Au Mont-Saint-Michel, ces habitudes occasionnent des pics de fréquentation et dégradent la qualité de la découverte pour les touristes. Le site va donc mettre en place dès le mois d’août des "mesures incitatives" pour tenter d’étaler les venues.

"La première mesure, c'est de la communication, inciter les visiteurs sur les réseaux sociaux, dans la presse, à venir avant 10h le matin et après 16h" explique à l'AFP Thomas Velter, directeur de l'Etablissement public du Mont-Saint-Michel. "Avant et après, c'est ce qu'on appelle les ‘ailes’ de journée, où il y a le moins de monde". "Il y a aussi de la régulation logistique, technique, par la fréquence des navettes et les autres mesures incitatives: gratuité des parkings à partir de 18h30 dix mois sur douze, hors juillet-août" ajoute-t-il, pour inciter plutôt les personnes à venir hors saison. Les parkings seront également moins chers en début et en fin de journée (17 euros au lieu de 25 euros).

"Préserver le patrimoine et assurer une qualité de l’expérience"

Des mesures qui doivent permettre de préserver le Mont-Saint-Michel et sa réputation. "Depuis mille ans, le Mont-Saint-Michel accueille des visiteurs, des pèlerins, souligne Simon Thirot, consultant tourisme et loisirs pour le cabinet Eurogroup Consulting, sur RMC. Et depuis le milieu du 20e siècle, il y a des touristes et ils sont de plus en plus nombreux. C’est un site emblématique pour la France, qui doit rester une expérience inoubliable, que l’on vienne le visiter depuis les Hauts-de-France ou les Etats-Unis. Tout l’enjeu de la régulation de ces pics de fréquentation, c’est à la fois de pouvoir préserver le patrimoine qui est exceptionnel et assurer une qualité de l’expérience pour les visiteurs."

Au Mont-Saint-Michel, "il y a une quinzaine de périodes dans l’année qui font face à des pics de fréquentation, les grands week-ends et la semaine du 15 août, et en journée, c’est la tranche horaire 11h-15h qui connait un pic de fréquentation" selon cet expert. "Toute la réflexion du Mont-Saint-Michel, c’est de chercher à faire venir les touristes en dehors de ces week-ends et plus tôt le matin, plus tard le soir, analyse-t-il. Ils choisissent d’inciter en proposant un tarif moins cher pour les parkings pour ceux qui viennent en dehors des pics dans la journée. Il n’y a pas une mesure qui serait la solution miracle. Il faut adapter les stratégies. Et l’enjeu est de désaisonnaliser l’activité touristique."