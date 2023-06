Surtourisme: le gouvernement lance un plan d'action pour préserver des sites touristiques

La ministre du Tourisme, Olivia Grégoire, sera au Cap Fréhel ce lundi pour faire des annonces sur la feuille de route "flux touristiques". Un plan pour préserver certains sites touristiques du surtourisme.

Face au surtourisme, l'île de Bréhat, dans les Côtes d’Armor, a décidé de limiter son accès aux visiteurs cet été. Et dans le même temps, le gouvernement lance aussi un plan d'action. Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des PME, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme, a annoncé dimanche un plan national dans les colonnes du journal Le Figaro pour lutter contre le fléau des pics de fréquentation de certains sites touristiques.

“La France, ce n’est pas que les falaises d’Etretat, le Mont-Saint-Michel, et les calanques de Cassis": les mots de la ministre Olivia Grégoire témoignent de la volonté du gouvernement de mieux répartir les touristes sur le territoire.

Un recours à des jauges pour certaines périodes?

Pour cela, le gouvernement prévoit une campagne de communication avec des recours à des influenceurs ou encore circuits alternatifs. Ces derniers devraient voir le jour pour faire émerger de nouvelles destinations, de nouveaux itinéraires moins connus en France.

Et le gouvernement ne s'interdit pas non plus de recourir à des jauges, mais uniquement à certaines périodes de l'année, nous dit la ministre. Le but est de préserver quelques sites comme les îles de Port Cros ou l'île de Bréhat. Ce sera aux communes de prendre la décision, pas à l'Etat.

Mais rien ne sera mis en place pour cet été. L'échéance visée par cette feuille de route, ce sont les Jeux olympiques en 2024.