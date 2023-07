Déjà débordées, les urgences des stations balnéaires s'inquiètent de l'afflux de touristes

Dans les hôpitaux, l'été s'annonce très chaud. Les services d'urgences déjà confrontés au manque de personnel et de moyens craignent l'afflux de touristes et l'implosion.

Manque de personnel, plannings surchargés: les prochaines semaines s'annoncent compliqué aux urgences cet été. Aux Sables-d'Olonne, en Vendée, les urgences ont même dû fermer deux jours lors du week-end du 24 et 25 juin, obligeant les patients à se rediriger vers les hôpitaux de La Roche-sur-Yon ou de Challans, à plus d'une demi-heure de route.

Et la situation ne va pas s'arranger, alors qu'un afflux de touristes est attendu en cette période estivale. Une dizaine de milliers d'entre eux doivent y poser leurs valises pendant les deux mois.

Une situation qui inquiète Yvette, blessée à la jambe et qui sort des urgences où elle a eu la chance d'être prise en charge rapidement: "Ça ne serait pas rigolo, il faudrait aller plus loin", déplore-t-elle.

"Non-assistance à personne en danger"

La faute notamment à un manque d'effectifs. "On a une pénurie de soignants qui contraint les hôpitaux à fermer les effectifs d'urgences", explique Philippe Burgaud-Grimard, de la CGT Santé en Vendée, qui appréhende l'arrivée des touristes et le surplus de travail pour les soignants. "Il est à craindre qu'une partie se retrouve en situation de souffrance, justifiant des arrêts de travail impactant le fonctionnement des services tels qu'ils ont été dimensionnés pour l'été, ce qui est déjà insuffisant", ajoute le syndicaliste.

Une tension aux urgences qui alerte Caroline Pottier, élue communiste dans l’opposition à la mairie des Sables-d'Olonne, qui craint le pire: "Pour les résidents, en temps normal, il n'y a pas d'infrastructures et de soignants suffisants pour répondre aux besoins. On va se retrouver dans une situation de non-assistance à personne en danger", alerte l'élue. Et dans les prochaines semaines la ville des Sables d'Olonne doit passer de 45.000 habitants à plus du double.

Le ministre de la Santé et de la Prévention, François Braun, doit se rendre ce lundi au Centre hospitalier de Vendôme (Loir-et-Cher). Il doit visiter le service des urgences pour faire le point sur la préparation de l'été.