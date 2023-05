"Le Mont-Saint-Michel, c'est l’un des pires exemples de France": comment éviter le surtourisme?

Invité d’"Apolline Matin" ce vendredi sur RMC et RMC Story, Jean-François Rial, PDG de Voyageurs du monde et président de l'Office de Tourisme de Paris, demande l’instauration de la réservation obligatoire pour certains lieux touristiques victimes de surfréquentation.

Le Mont-Saint-Michel noir de monde. Comme d’autres sites touristiques, la magnifique cité de la Manche a été prise d’assaut par les touristes le week-end dernier, avec jusqu’à 30.000 visiteurs par jour pour ce pont de l’Ascension. Les navettes qui relient les parkings au pied du Mont-Saint-Michel ont même dû être stoppées, "une première" selon le directeur du site. Le site sera-t-il à nouveau envahi par les touristes dans les prochains jours, pour Pentecôte? Faut-il prendre des mesures pour restreindre l’accès? Jacques Bono, maire du Mont-Saint-Michel, s’y refuse. "Imaginez, si vous venez de Biarritz, Sydney ou Tokyo, et qu’on vous dit au pied du Mont que vous ne rentrez pas, qu’il faut revenir demain ou dans huit jours. Le Mont-Saint-Michel reste une commune, avec la liberté de circulation", assure-t-il.

Mais pour Jean-François Rial, PDG de Voyageurs du monde et président de l'Office de Tourisme de Paris, cette surfréquentation est néfaste pour les touristes eux-mêmes et pour les sites. "Il n’y a pas plus ennemi du tourisme que le surtourisme, explique-t-il dans ‘Apolline Matin’ ce vendredi sur RMC et RMC Story. C’est une expérience qui est catastrophique, alors qu’il y a des centaines de lieux où il n’y a personne. Quand Notre-Dame de Paris fonctionnait, il y avait des files incroyables, et personne à la basilique de Saint-Denis, qui est magnifique et qui vaut largement Notre-Dame. Le Mont-Saint-Michel, c’est l’un des pires exemples de la France. Ils ont construit en plus un parking épouvantable... Pour le faire, il y a une bonne solution: vous allez à Cancale et vous regardez de loin. C’est beaucoup plus beau, vous ne voyez pas toutes ces horreurs qu’ils ont construites en-dessous et vous en profitez. Surtout, essayez de voyager toujours à contre-courant."

"Il faut imposer la réservation à l’avance"

Selon Jean-François Rial, il faut que les sites les plus fréquentés imposent la réservation, à l’image de ce qui est mis en place pour les calanques de Marseille. "Il y a des gens, évidemment, qui veulent absolument aller sur ces sites. Moi, je déconseille d’aller sur ces sites. Il y a beaucoup d’autres sites qui les valent et où il n’y a personne. Si vous voulez absolument y aller, il faut essayer de vous débrouiller pour vous y rendre quand il y a beaucoup moins de monde. Il y a toujours des moments où il y a moins de monde. Et il faut que les sites changent leur organisation. Il faut imposer la réservation à l’avance."

Car le surtourisme peut provoquer le rejet des populations locales. "Il faut que les touristes arrêtent d’avoir des comportements moutonniers, demande le PDG de Voyageurs du monde. Ils vont sur 5% de la planète, et encore je suis très gentil. Moi, quand je voyage, je suis toujours tout seul et j’en profite. C’est la faute des touristes, bien sûr. Mais également des professionnels qui organisent ça et qui aggravent le problème, des sites qui ne s’organisent pas pour l’éviter. C’est un cumul de responsabilités. Ça va tuer le tourisme, le surtourisme. Il y a des villes comme Dubrovnik ou Barcelone où les habitants ne supportent plus les touristes. Et quand vous avez les habitants qui ne supportent plus les touristes, c’est le début de la fin. C’est une catastrophe."