Les sénateurs de droite votent le rachat de RTT, la gauche tacle l'"enterrement" des 35h

Les sénateurs de droite ont voté contre l'avis du gouvernement la pérennisation de la possibilité pour les entreprises de racheter aux salariés les jours de RTT non-utilisés. Une décision qui a provoqué l'ire de la gauche qui a dénoncé un vote "de nuit", en plein mois d'août et sans les partenaires sociaux.

Un vote qui pourrait faire grand bruit. Les sénateurs ont voté dans la nuit de lundi à mardi la pérennisation de la possibilité pour les entreprises, de racheter aux salariés les jours de RTT non-pris. Concrètement, les employeurs pourront racheter les RTT non-utilisés par leurs employés, dans l'esprit du "travailler plus pour gagner plus".

Même après 2023 donc, les entreprises pourront racheter aux salariés les jours qu'ils ne prennent pas. Pour les sénateurs de droite, c'est un gain de pouvoir d'achat et une valorisation du travail. Les sénateurs de gauche redoutent que les employeurs forcent la main à leurs salariés pour monétiser leur RTT et travailler plus.

"Coup de force"

De son côté, le gouvernement aurait préféré que la mesure reste temporaire pour estimer le recours au dispositif, a assuré le ministre Gabriel Attal face aux sénateurs.

Mais c'est surtout l'opposition de gauche qui s'est montrée véhémente. Le sénateur socialiste David Assouline a dénoncé un "coup de force". Pour d'autres élus, cette mesure sonne comme un "enterrement" des 35 heures. Un sénateur écologiste fustige lui un vote de nuit en plein mois d'août, à l'abri des débats publics et sans consultation avec les partenaires sociaux.