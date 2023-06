Retraites: la Cour des comptes a lancé une nouvelle enquête sur la Cipav, un paquebot à la dérive

La caisse de retraite des professions libérales (Cipav) est dans le viseur des autorités judiciaires et notamment de la Cour des Comptes. Des témoignages font état de graves retards de paiement des pensions.

La caisse de retraite des professions libérales est-elle en train de dépérir? À en croire le témoignage de Jeanne-Marie, une auditrice de RMC, la réponse est malheureusement positive. Âgée de 84 ans, veuve, elle vit avec 1.000€ de retraite, bonifiés par les 600€ de pension de réversion de son mari, versée par la Cipav, la caisse des professions libérales.

Mais depuis fin mars, Jeanne-Marie ne touche plus la pension de réversion. Contactée par l'octogénaire, la Cipav a donné une explication pour le moins étonnante à Jeanne-Marie.

"Ce monsieur m'a dit: 'Madame, chez nous, vous êtes déclarée décédée'. J'ai un conseiller juridique, à ma banque, et il m'a dit que la Cipav était en très mauvais état, que ça serait très difficile de les faire bouger. En désespoir de cause, j'ai donc appelé RMC", raconte Jeanne-Marie, retraitée.

Avec un budget amputé de près de moitié, le quotidien de Jeanne-Marie est donc fortement limité depuis le mois de mars.

Si elle explique avoir "une petite réserve" lui permettant "de tenir quelques mois", Jeanne-Marie dit avoir été contrainte de restreindre ses dépenses pour faire face à cette diminution subite de ses revenus. "Je ne sors plus, je ne dépense pas, je reste chez moi et j'essaye de vivre avec ce qu'il me reste", explique-t-elle.

La troisième enquête de la Cour des comptes en dix ans

Afin de faire avancer son dossier, RMC a alors contacté la CIPAV et a ensuite découvert qu'une vingtaine d’autres assurés ne percevaient plus leur pension, victime d’un nouveau système informatique mis en place en septembre dernier.

Et l'affaire ne s'arrête pas là. La caisse de retraite est effectivement dans le collimateur de la justice. Une information judiciaire est ouverte au parquet de Paris pour escroquerie, concussion (NDLR: corruption de fonctionnaire), faux et usage de faux à l’encontre d’ex-dirigeants ou cadres.

De plus, RMC révèle que la Cour des comptes a, de son côté, lancé une enquête le 17 avril dernier sur la Cipav. C’est la troisième fois en dix ans que les magistrats financiers contrôlent cet organisme privé sous tutelle de l’État. A l'époque, les conclusions ont été à chaque fois accablantes: les résultats des enquêtes mentionnent un "service gravement défaillant", qui est "très mal administré", et dont des "manquements" conduisent à une "fiabilité insuffisante".

Le tout avec, en bout de chaîne, des assurés qui ne perçoivent pas ou mal leurs pensions, et d’autres qui paient trop de cotisations.

Le directeur de la Cipav "très heureux" de l'enquête

Le cabinet d'avocat de Dimitri Pincent gère un flux continu de 1.000 clients concernés par des contentieux semblables à celui de Jeanne-Marie.

"Dans les caisses de retraite, c'est la Cipav qui rassemble le plus de mécontentement. De se dire qu'en plus, l'argent serait mal employé, et que possiblement des dirigeants en auraient tiré un profit financier, c'est vrai que c'est difficile à avaler", constate Me Dimitri Pincent.

L'année dernière, les tribunaux ont jugé 400 litiges contre la Cipav, tandis que ce nombre s'élève à 106 depuis le début de l’année 2023.

Pour ce qui est du cas de Jeanne-Marie, son appel à l'équipe de RMC s'engage pour vous lui aura au moins permis d'éviter de mettre le doigt dans l'engrenage judiciaire.

Par téléphone, la Cipav a réglé le dossier de l'octogénaire et a aussi accepté de répondre à nos questions. Lors de cette interview, François Clouet, le directeur de l'organisme, s'est dit "très heureux" de voir que la "Cour des comptes est aujourd'hui dans nos locaux".

Selon lui, de ce fait, "on va pouvoir démontrer que ce qui était mis en avant à l'époque est maintenant largement derrière nous".

Par ailleurs, François Clouet a appelé Jeanne-Marie en personne pour lui présenter des excuses, à la suite de notre intervention. La Cipav compte 600.000 adhérents au total, dont 190.000 retraités.