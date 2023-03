Scandale Buitoni: le maire de Caudry craint la fermeture de l’usine et accuse Nestlé

Dans "Apolline Matin" ce jeudi sur RMC et RMC Story, le maire de Caudry Frédéric Bricout s'alarme de la possible fermeture de l'usine Buitoni, un an après le scandale des pizzas contaminées à la bactérie E.coli. Il dénonce les choix de Nestlé, le propriétaire de la marque.

Une visite pour annoncer une fermeture? La direction du groupe Nestlé se rend à Caudry ce jeudi, où se trouve l’usine qui fabriquait les pizzas Buitoni contaminées à la bactérie E.coli l’an dernier. Un scandale qui a provoqué la mort de deux enfants, parmi des dizaines de cas graves d'intoxications alimentaires. Sur place, la production est à l’arrêt depuis le début du mois. Et tous craignent la fermeture de l’usine.

"Je pense que c’est malheureusement l’issue vers laquelle on se dirige, explique Frédéric Bricout, maire de Caudry, dans ‘Apolline Matin’ ce jeudi sur RMC et RMC Story. Ce serait pour nous un drame social, pour plus de 100 familles. Dans le Nord, malheureusement, nous avons un taux de chômage assez important. Souvent, cet emploi chez Buitoni, c’était l’emploi de toute une famille. On va se retrouver avec des centaines de familles dans une situation dramatique, en pleine crise énergétique."

Et pour le maire de Caudry, c’est une "double peine" qui pourrait frapper les employés de l’usine Buitoni. Il accuse Nestlé d’être à l’origine de la présence de la bactérie E.coli dans les pizzas surgelées. "Je tiens à dire que l’enquête judiciaire tendra à dire que la bactérie venait de la farine, donc de l’extérieur, assure-t-il. Avant, le groupe Nestlé utilisait une farine thermisée, chauffée pour tuer les bactéries. Et il y a un peu plus d’un an, le groupe Nestlé a décidé de prendre une autre farine, qui n’est plus thermisée, de meilleur rapport qualité-prix. A priori, la bactérie venait de là."

"On les a traités d’assassins d’enfants"

"On a dit que les salariés de Buitoni allaient aux toilettes, ne se lavaient pas les mains et mettaient de la garniture sur les pizzas sans gants. C’est complètement horrible. On les a traités d’assassins d’enfants. Et aujourd’hui, à cause du groupe Nestlé, les salariés vont se retrouver avec la double peine, ajoute Frédéric Bricout. Ce problème vient de Nestlé et ce sont les salariés qui vont payer la double peine."

L’élu local souhaite que Nestlé trouve une solution pour maintenir les emplois. "Je remercie le ministre de l’Industrie, Roland Lescure, et il y a un espoir. Le groupe Nestlé est le premier groupe alimentaire mondial et fait des milliards d’euros de bénéfices. Il a dans sa gamme une centaine de produits. Il a fermé des usines en Ukraine. Ce qu’on demande, c’est qu’une production soit transférée dans l’usine de Caudry."