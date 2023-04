Un salaire de 64.000 euros par jour pour Carlos Tavares, PDG de Stellantis

Dans "Apolline Matin" ce vendredi sur RMC et RMC Story, Stéphane Pedrazzi analyse la rémunération de Carlos Tavares, le PDG de Stellantis. L’un des patrons français les mieux payés.

La rémunération du patron de Stellantis, Carlos Tavares, a été approuvée par les actionnaires du groupe. Il pourra percevoir jusqu’à 23 millions et demi d’euros pour l’année 2022. Cela représente 64.328 euros par jour, précisément, y compris les week-ends et les jours fériés. C’est l’équivalent du salaire annuel moyen perçu par les salariés du constructeur automobile Stellantis. Mais pour percevoir un tel montant, il faudra que tous les objectifs du groupe soient atteints, à la fois sur le plan financier, commercial et technologique. Le plan de rémunération prévoit également une enveloppe de 25 millions d’euros, sur plusieurs années, si l’entreprise atteint ses objectifs environnementaux, notamment en termes de réduction de CO2

Contrairement à l’an dernier, la rémunération a été très largement validée par les actionnaires, avec plus de 80% de votes favorables. C’est un gros changement par rapport à 2022, quand 52% des actionnaires avaient rejeté le projet de rémunération de Carlos Tavares. Beaucoup dénonçaient un manque de transparence. Mais depuis, l’entreprise a publié de très bons résultats: 16,8 milliards d’euros de bénéfice annuel, un record. Les actionnaires en ont profité. Ils ont perçu plus de 4,2 milliards d’euros de dividende.

Les salariés également, avec une enveloppe de 2 milliards d’euros qui a été versée sous forme de primes. Pour les salariés français, cela représente une prime de 4.300 euros bruts minimum.

Moins que Mbappé

Carlos Tavares reste donc l’un des patrons français les mieux payés. Mais le groupe précise que sa rémunération est parfaitement alignée sur celle de ses pairs. Le patron de Ford a touché 22 millions de dollars l’an dernier, la directrice de General Motors a perçu près de 29 millions de dollars. Rien d’exceptionnel, donc, si on estime que la comparaison est une forme de validation.

Carlos Tavares, c’est un peu notre Mbappé de l’automobile, expliquait il y a quelques jours le patron du Medef. Sauf qu’en pratique, Kylian Mbappé gagne encore plus que Carlos Tavares, avec un salaire annuel estimé à 72 millions d’euros.