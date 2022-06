Vacances: la location de voitures entre particuliers explose pour cet été

Dans "Apolline Matin" ce lundi sur RMC et RMC Story, Emmanuel Lechypre a détaillé l’explosion des locations de voitures entre particuliers pour ces vacances d’été, face aux hausses de prix des loueurs professionnels.

Les prix des locations de voitures flambent pour cet été, allant parfois jusqu’au quasi doublement par rapport à l’été 2019. C’est le cas en Corse ou au Pays basque. Une flambée due essentiellement à la pénurie de voitures neuves et à la forte demande de vacances en France face au prix élevé des avions élevé et aux doutes sanitaires.

La première conséquence, c’est le boom de la location de voitures entre particuliers, sur des plateformes de mise en relation (Drivy, OuiCar, Koolicar…). En moyenne, 70% d’augmentation par rapport à la même période de 2021. En Corse, en Bretagne ou encore dans le Sud-Ouest, le nombre de réservations a doublé par rapport à la même période en 2021 et il n’y a déjà quasiment plus de disponibilité.

Attention aux contrats et aux assurances

Quels sont les avantages et les inconvénients de la location entre particuliers ? Le premier avantage, évidemment, c’est la disponibilité. Le deuxième, c’est le prix, même s’il grimpe aussi. Si on prend encore une fois le cas de la Corse, la facture, qui peut facilement atteindre 1.000 euros par semaine via un loueur, tombe autour de 250 euros entre particuliers.

Mais c’est un cas extrême. Les écarts sont plus faibles en général, autour de 30 à 50%. A Biarritz, mi-juillet, une compacte coûtera 695 euros chez un professionnel pour une Fiat 500, contre 436 euros pour une Citroën C4 sur une plateforme. A Saumur, aux mêmes dates, il faudra compter 190 euros pour une Peugeot 207 sur Getaround contre 371 euros pour une Fiat 500 chez la même enseigne pro.

Et il y a des inconvénients: l’extrême vigilance sur les contrats, le montant de la franchise, la vérification de l’état de la voiture… Son assurance, aussi. Que garantit-elle vraiment ? C’est moins souple que les agences de location.