Vacances: vers un été record pour la SNCF

Les places à prendre pour les TGV cet été seront chères. La SNCF annonce un été de tous les records, avec toute la flotte de trains en circulation et près de huit millions de billets vendus, malgré des prix en hausse.

Il n’y aura pas assez de places pour tout le monde dans les trains pour les vacances. L’été s’annonce record pour la SNCF avec huit millions de billets vendus pour juillet et août, dont 6,5 millions pour les TGV. C'est 10% de plus qu'en 2019 pour les TGV, 20% de plus même pour les TER. 500.000 places supplémentaires ont même été rajoutées ces dernières jours.

C’est simple, la SNCF va tourner à quasiment 100% de de ses capacités de transport cet été: tous les trains seront en circulation. 800 TGV et Intercités, 14.000 trains régionaux chaque jour: il n’y a plus aucun train en réserve.

Une hausse des prix des billets

Cet engouement pour le train se déroule malgré des prix en forte hausse. C'est en tout cas ce que disent les chiffres de l'Insee, qui évalue à 13% la hausse des prix de billets de train sur un an alors que la SNCF dit parle d'une baisse de 7%.

En fait, les méthodes de calcul sont différentes. L’Insee recueille les prix chaque jour pour un échantillon de 250 trajets à quatre échéances différentes (deux jours, 10 jours, 30 jours et 60 jours avant le départ du train), suivant deux profils de consommateurs (avec ou sans carte de réduction) ce qui correspond à plus de 10.000 relevés de prix par jour, ce qui permet de prendre en compte le "yield management", qui consiste à faire évoluer en temps réel le prix du billet en fonction du consommateur et du taux de remplissage, avec des écarts de 1 à 10 sur le prix des billets.

À la SNCF, on calcule l’évolution du prix du billet en prenant le chiffre d’affaires sur une période rapporté au nombre de billets vendus. Le prix réellement payé. Sauf que la SNCF refuse de révéler le prix moyen de ses billets. Bref, la vérité est peut-être entre ces deux méthodes.

Comment voyager au meilleur prix ?

Pour avoir le plus grand éventail possible de trajets sur un même voyage, il y a une astuce avec l'algorithme de la SNCF: faire une recherche sans carte de réduction. Avec une carte Avantage, l'algorithme ne vous proposera pas certains trains. Avec cette astuce, l’offre de trains qui vous sera proposée sera plus importante.

Pour voyager moins cher, il n'y a pas de martingale. Mais certaines bonnes vieilles méthodes fonctionnent encore. C'est le cas des chèques vacances, reçus par 4,5 millions de salariés, qui permettent de payer les billets de trains, même sur le site SNCF-Connect. C'est aussi le cas du billet congé annuel, qui accorde une fois par an 25% de réduction, et même 50% selon les disponibilités et si vous réglez au moins la moitié du prix de vos billets en chèque vacances.