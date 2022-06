Nouvelle grève à la SNCF pour la finale du Top 14: "Il faut taper très fort", assume un syndicaliste

Le trafic sera perturbé sur plusieurs lignes du réseau RATP ce vendredi et notamment sur la ligne D du RER qui dessert le Stade de France. Une date bien ciblée par les grévistes alors que la finale du Top 14 de rugby se tient dans l'enceinte de Saint-Denis.

Nouveau mouvement de grève à la SNCF et à la RATP ce vendredi en Île-de-France. Le trafic sera très perturbé sur au moins quatre lignes du Transilien, avec un train sur trois en moyenne (H, J, L et R). Sur certaines branches des lignes H et R, des bus de remplacement viendront même se substituer aux trains.

La ligne D du RER également perturbée avec un train sur deux aux heures de pointe et un sur trois aux heures creuses. Le RER D fait partie des lignes qui desservent le Stade de France où doit avoir lieu la finale du Top 14 ce vendredi soir entre Montpellier et Castres.

"La grève, c'est un rapport de force"

C'est la troisième fois en un mois qu'une grève se déroule au moment d'un événement sportif au stade de France. Et tout ça n'est pas un hasard de calendrier, comme l'explique Fabien Villedieu, représentant syndicat SUD-Rail.

“Je pense que je serais malhonnête si je vous disais que c’est l’effet du hasard. Même si la grève ne concerne pas uniquement des lignes qui desservent le Stade de France. Pour autant, c’est vrai que ça a en partie joué. La grève, c’est un rapport de force. Pour mettre toutes les chances de son côté pour gagner les revendications, il faut qu’il soit le plus impactant possible . Si vous faites une grève le dimanche soir ou le lundi, vous pouvez faire grève très longtemps. Pour débloquer la situation, il faut taper très fort. Et c’est pour ça qu’il y a des grèves sur ce type d’événements. Ça fait partie du rapport de force de la grève”, assume-t-il.

La SNCF invite les voyageurs à "reporter dans la mesure du possible leur trajet et à privilégier le télétravail" ce vendredi.