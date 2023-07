Voitures électriques: passe d'armes entre Bruno Le Maire et le patron de Stellantis Carlos Tavares

Le ministre de l’économie Bruno Le Maire a enjoint, mercredi, le patron de Stellantis Carlos Tavares de relocaliser sa production de petites voitures électriques, qui lui répond que ce n’est pas possible.

Arguments contre arguments. Mercredi dans le Face à Face d’Apolline de Malherbe sur RMC et BFMTV, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire demandait au patron de Stellantis, Carlos Tavares, de "relever le défi de construire des petits véhicules électriques en France".

Quelques heures plus tard, le dirigeant du groupe qui détient les marques Peugeot, Citroën ou Fiat lui répond dans les colonnes du Figaro avouant avoir un "très gros doute sur le fait que l’on puisse produire des véhicules électriques très compacts de façon rentable dans notre pays." Le dirigeant souhaite aussi que la France "laisse son entreprise faire ses propres choix."

Chacun est dans son rôle. Bruno Le Maire, celui de "super commercial du made in France" qui cherche coûte que coûte à attirer les usines en France, notamment pour les emplois. Dans son rôle de super politique aussi, qui voudrait que toutes les voitures électriques qui seront proposées dans le futur leasing social à 100 euros / mois soient made in France.

Ce à quoi Carlos Tavares répond, avec sa logique du chef d’entreprise, que les couts de productions français sont supérieurs de 20% à ceux des chinois sur ce type de modèle et que pour être compétitif, il peut produire les gros modèles électriques en France mais les petits modèles électriques en Espagne pour la 208 ou en Slovaquie pour la C3.

Stellantis produit plus de véhicules électriques en France que Renault

Le problème du VRP, c’est qu’il est souvent un peu de mauvaise foi. Bruno Le Maire pique la fierté de Carlos Tavares en lui disant que Renault va produire sa nouvelle "R5 électrique" en France, à Douai (Nord). La réalité c’est que Renault n’a pas d’autre choix aujourd'hui pour fabriquer des voitures électriques.

Si Bruno Le Maire demande "un peu de patriotisme économique" à Carlos Tavares", la réalité tient dans le fait que Stellantis produit bien plus de voitures en France que Renault: Peugeot-Citroën-Fiat-Chrysler produit 5 modèles sur 7 en France alors que la marque au losange produit 5 modèles sur 14 dans l'Hexagone.

Des voitures plus chères si produites en France

De plus, le commercial ne voit souvent que le bénéfice à court au détriment du long terme. Si la priorité est l'emploi, il y a plus à gagner en emploi à attirer les constructeurs chinois de petits modèles en France qu’une usine Stellantis, à l'instar de Toyota et son usine de Valenciennes (Nord).

Pour le consommateur, une C3 ou 208 fabriquée en France, c’est 1.000 euros plus cher que la même fabriquée en Europe de l’Est ou Espagne. Il est dès lors impossible de concurrencer les Chinois, qui rafleront le marché puisqu’on leur a déroulé le tapis rouge avec les réglementations européennes. Alors qu'une C3 ou 208 électrique, faite ailleurs en Europe, peut être plus compétitive face aux constructeurs chinois, et l’argument patriotique auquel le consommateur est sensible peut jouer en faveur des constructeurs français.