Fabrice Eboué : "On est dans une société de merde"

Invité de la matinale week-end ce dimanche sur RMC, l'humoriste parle de son nouveau spectacle et dénonce une déshumanisation de la société.

À l'occasion de son nouveau spectacle "Adieu hier", Fabrice Eboué était l'invité de la matinale week-end RMC ce dimanche matin. Il s'est confié sur la préparation de ses sketchs, et également sur sa pensée de la société d'aujourd'hui.

Et l'humoriste ne mâche pas ses mots :

"On est dans une société de merde, aujourd'hui les rapports humains se sont délités au profit du monde numérique et des réseaux sociaux."

Pour appuyer ses arguments, Fabrice Eboué met en avant le sans contact, le système permettant de payer sans insérer sa carte bancaire qui s'est rapidement implanté dans la société, notamment avec la Covid-19 :

"Le sans contact est un symbole de cette nouvelle société, on peut pousser ce terme encore plus loin, il n'y a plus de bisous pour se dire bonjour, on se serre à peine la main, ce que je veux souligner dans mon spectacle, c'est la déshumanisation."