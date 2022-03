Aurélien Pradié sur un éventuel soutien de Nicolas Sarkozy envers Valérie Pécresse : "Il est temps de passer à autre chose"

Invité politique de la matinale week-end ce dimanche, Aurélien Pradié, porte-parole de Valérie Pécresse estime que la candidate LR doit tracer sa route et représenter les Français.

C'est la dernière ligne droite ! À deux semaines du premier tour des élections présidentielles, les candidats essaient de tirer leur épingle du jeu. Malheureusement, pour l'une d'entre elles, tout ne se passe pas comme prévu. En effet, Valérie Pécresse vit une dernière partie de campagne difficile. Avec une baisse constante dans les sondages, la candidate LR a attrapé la Covid-19 cette semaine et doit s'adapter à distance. De plus, la rumeur enfle autour du soutien de l'ancien président de la République et fondateur du parti les Républicains, Nicolas Sarkozy envers Emmanuel Macron.

Invité politique de la matinale week-end RMC ce dimanche matin, Aurélien Pradié, porte-parole de la candidate LR exprime que l'importance est ailleurs :

"Il est temps de passer à autre chose, Valérie Pécresse est candidate pour elle-même et pour les Français, on ne va pas se référer à des campagnes présidentielles passées" souligne-t-il

"Guillaume Larrivé n'a aucune force de caractère politique"

Nicolas Sarkozy qui n'a pas encore énoncé son choix, cela émet des doutes au sein même du parti. En effet, Guillaume Larrivé député LR, a énoncé une possible alliance au second tour avec l'actuel président de la République. Pour Aurélien Pradié, les propos de son camarade des Républicains sont inacceptables :

"Une alliance avec Emmanuel Macron au deuxième tour ? C'est hors de question ! Guillaume Larrivé n'a aucune force de caractère politique"

"On va se battre jusqu'au bout"

Néanmoins, malgré toutes les difficultés rencontrées lors de cette campagne, Valérie Pécresse ne baisse pas les bras et compte bien déjouer les pronostics lors de ce premier tour le 10 avril prochain :

"Les jeux ne sont pas faits, on y croit jusqu'au bout pour l'emporter, la campagne est difficile, mais je suis convaincu que les Français auront un sursaut démocratique" explique Aurélien Pradié