Ian Brossat : "Il ne faut pas surtout pas forcer les entreprises françaises à quitter la Russie"

Invité de la matinale week-end RMC ce dimanche, le directeur de la campagne de Fabien Roussel explique que cette action va rendre Vladimir Poutine plus populaire auprès du peuple russe.

"C'est n'importe quoi". Invité ce dimanche matin de la matinale week-end RMC, Ian Brossat, directeur de la campagne de Fabien Roussel est opposé à l'idée de fermer les enseignes françaises en Russie. Une décision totalement à contre-courant des autres candidats comme Anne Hidalgo ou Valérie Pécresse. Ian Brossat se justifie et fustige certains candidats :

Ce dernier ajoute pour appuyer son argumentaire :

"Si cela se traduit par les factures qui explosent en France, on ne règle pas le problème."

L'adjoint au maire de paris ne s'arrête pas là, et pense que cette action peut avoir une conséquence grave d'un point de vue humain et économique.

"On va mettre des milliers de Russes au chômage alors qu'ils n'ont rien demandé, les entreprises ne demandent qu'à les protéger" se plaint-il

Autre conséquence pour Ian Brossat, le peuple russe qui se sentent punis par les pays européens vont s'unir auprès de Vladimir Poutine. Le porte-parole du PCF met en garde sur la suite des événements si cela se concrétise :

"On ne gagnera rien en faisant ça, les sanctions qui pèsent sur les plus modestes en Russie vont finir par rendre le dictateur Poutine encore plus populaire dans son pays. Notre objectif est que le peuple russe s'élève contre lui, pas de les unir."