14-Juillet: pourquoi la France déroule le tapis rouge au Premier ministre indien Narendra Modi

Le Premier ministre indien Narendra Modi arrive ce jeudi à Paris. Il sera l’invité d’honneur du défilé du 14-Juillet et la France va dérouler le tapis rouge pour ce dirigeant qui ne fait pas l'unanimité.

Invité d’honneur du 14-Juillet, le Premier ministre de l’Inde Narendra Modi sera reçu avec tous les honneurs, avec dîner à l’Elysée ce jeudi soir, présence aux côtés d’Emmanuel Macron pour le défilé militaire sur les Champs-Elysées ce vendredi, et un autre dîner ce vendredi soir avec un millier d'invités sous la pyramide du Louvre.

Pour le Premier ministre indien, c’est inespéré. Lui qui fait l’objet d’un culte de la personnalité dans son pays, il va pouvoir se montrer à Paris sous un jour extrêmement favorable. Et cela deux semaines seulement après un voyage aux Etats-Unis où Joe Biden l’a également reçu avec beaucoup d'égard. Et alors que l’Inde assure cette année la présidence tournante du G20.

A 73 ans, Narendra Modi cultive son image et se présente dans les médias indiens comme un des dirigeants les plus puissants de la planète. Les 240 soldats indiens qui ouvriront ce vendredi le défilé militaire seront le symbole de cette nouvelle puissance indienne.

Des contrats militaires

Côté français, qu’est-ce que l’on attend de cette visite? Dans un premier temps, un beau contrat militaire. Le Premier ministre indien devrait annoncer la commande de 26 avions Rafale, pour équiper le premier porte-avions 100% indien. Cela porterait à 62 le nombre des Rafale vendus à l’Inde avec la perspective de commandes encore plus importantes. Et la marine indienne devrait également commander trois sous-marins qui seront fabriqués en France.

Deux gros contrats pour l’industrie militaire française. La France et l’Inde collaborent en matière de défense depuis 25 ans, c’est Jacques Chirac qui a initié ce partenariat. Les deux pays se disent concernés par ce que l’on appelle la zone Indo-Pacifique. Des manœuvres militaires sont régulièrement organisées entre les deux armées. Sans le dire franchement, il s’agit de contrecarrer l’hégémonie de la Chine dans la région.

La France et l’Inde ont des points communs. Les deux pays cultivent leur autonomie. Les deux pays ne veulent pas se laisser entraîner dans un éventuel conflit entre les Etats-Unis et la Chine. En revanche, sur le dossier ukrainien, Paris et New Delhi ne sont pas d’accord. L’inde a refusé de condamner l’agression de la Russie et d'appliquer l’embargo sur le pétrole russe.

Une dérive nationaliste et religieuse

Ce sont des sujets qui seront sur la table ce jeudi soir à l’Elysée. Mais cette réception à Paris du Premier ministre indien est critiquée, parce que l’inde est souvent appelé la plus grande démocratie du monde mais de plus en plus, la question se pose de savoir si l’Inde est vraiment encore une démocratie.

Depuis son arrivée au pouvoir en 2014, Narendra Modi entraîne le pays dans une dérive nationaliste et religieuse. Il est avant tout le président des Hindous, peu respectueux des droits des minorités, en particulier des 200 millions de musulmans.

Lorsqu’il était gouverneur de la région de Gujarat, il y a 20 ans, des émeutes anti-musulmans avaient éclaté. Elles avaient fait plus de 1.000 morts… Et Narendra Modi avait été accusé de n’avoir rien fait pour empêcher ces violences, voire de les avoir organisées. De là vient son image sulfureuse, qui a longtemps fait de lui un paria sur la scène internationale. Sauf que depuis, il a gagné deux fois les élections, l’inde est devenu le pays le plus peuplé du monde, une puissance nucléaire, bientôt la troisième économie du monde. Bref, un dirigeant que l’on ne peut plus ignorer. Et qu’Emmanuel Macron va honorer.