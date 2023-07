EN DIRECT 14-Juillet: "La majorité des festivités maintenues", la police va "quadriller le terrain"

Après les émeutes qui ont secoué la France, Laurent Nuñez estime qu'"on ne peut pas tout ramener à l'immigration":

"Nous on s'intéresse aux délinquants, il n'y aucune approche discriminatoire. Ensuite il y a toujours un débat sur l'immigration, c'est pour ça que le ministre de l'Intérieur a dit qu'il n'y avait que 10% d'étrangers. On est remontés aux origines et Gérald Darmanin a alors donné quelques prénoms", assure le préfet de police de Paris ce jeudi sur RMC et BFMTV.

"On ne peut pas résumer tout ça à des problèmes d'immigration et de sécurité, on est confrontés à une crise d'autorité dans notre pays qui ne concerne pas que la police nationale", ajoute Laurent Nuñez qui déplore que des gens "bafouent l'autorité" et pas seulement celle des forces de l'ordre.