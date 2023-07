Elle croyait rencontrer Brad Pitt et perd 170.000 euros dans une arnaque

Une fan inconditionnelle de Brad Pitt s'est fait voler 170.000 euros par un escroc se faisant passer pour la star américaine.

Elle a cru échanger en ligne avec Brad Pitt pendant plusieurs mois. Et s’est fait arnaquer… Pour cette admiratrice de l’acteur américain, tout commence sur Facebook l'an dernier. Elle intègre un groupe de fans de la star et c'est là qu'elle pense faire la connaissance de Brad Pitt en personne. Mais de l'autre côté de l'écran, c'est toute une équipe qui se fait passer pour l'acteur américain, soufflant le chaud et le froid sur sa proie, tantôt affectueux, tantôt distant. Grâce à des photos truquées, les arnaqueurs gagnent la confiance de leur future victime.

Un jour, le faux Brad Pitt dit qu'il est tombé amoureux. Il promet à son interlocutrice de venir en Espagne pour la rencontrer et lui propose même de tourner un film ensemble. Le piège se referme alors sur la victime. L'escroc lui soutire de l'argent pour financer le prétendu long métrage. La fan espagnole envoie ainsi de nombreux virements, sans autre assurance que la parole du faux Brad Pitt. 170.000 euros, au total.

Les arnaques au sentiment se multiplient

La victime a fini par déposer plainte pour fraude, blanchiment d'argent et usurpation d'identité. L'arnaque au sentiment s'est largement développée en ligne ces dernières années. Les arnaqueurs se présentent souvent comme de riches héritiers, rarement comme le célibataire le plus convoité d'Hollywood, mais dans tous les cas les victimes récupèrent rarement leur argent.