Funérailles d'Elizabeth II: pagaille à Londres avec une panne électrique sur le réseau de train

Une panne électrique géante a paralysé le réseau de la gare de Paddingtion à Londres ce lundi, au moment où des milliers d'Anglais tentaient d'assister aux funérailles de la Reine Elizabeth II.

Une panne électrique "conséquente" sur plusieurs lignes de train au départ et vers la gare londonienne de Paddington, toujours en cours, a empêché des milliers de personnes d'assister aux funérailles d'Elizabeth II.

Les perturbations démarrées lundi, alors que des milliers de Britanniques se dirigeaient vers la capitale ou vers le château de Windsor pour assister aux funérailles royales, se poursuivaient mardi d'après un message sur Twitter de la compagnie de gestion des lignes ferroviaires britannique Network Rail.

"Mardi matin, ne voyagez que si c'est nécessaire (...) Nous allons travailler" pendant la nuit et pendant la journée de mardi "pour réparer les câbles électriques" entre la ville de Reading à l'ouest de Londres et la gare de Paddington à Londres, détaille ce message.

Bloqués en pleine nuit

Cette panne électrique a bloqué les lignes de train depuis et vers cette gare londonienne à partir de 6h30 lundi matin, contrariant les projets de milliers de voyageurs qui prévoyaient d'assister aux funérailles de la reine décédée le 8 septembre.

Beaucoup de Britanniques ont eu le plus grand mal à se rendre à Windsor ce lundi à cause de ces pannes de train, et des centaines d'autres se sont retrouvés bloqués en pleine nuit à Paddington ou à la gare de Reading, après les funérailles, selon plusieurs médias britanniques.