EN DIRECT Funérailles d'Elizabeth II: les invités arrivent à Westminster, grande foule dans Londres

Ces funérailles d'Elizabeth II sont la plus grande opération de police de l'histoire de Londres. Plus de 10.000 policiers et membres des forces de l'ordre seront dédiés aux funérailles. "En tant qu'événement unique, c'est plus grand que les Jeux olympiques de 2012, c'est plus grand que le week-end du jubilé de platine", a déclaré le sous-commissaire adjoint de la police métropolitaine, Stuart Cundy. Cette opération est prévue depuis plusieurs dizaines d'années.