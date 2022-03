Guerre en Ukraine: après 15 jours sur place, Nicolas Poincaré raconte

Parti couvrir le conflit en Ukraine pour RMC, Nicolas Poincaré est revenu en France cette semaine. Invité dans les "Grandes Gueules" ce mercredi, il apporte son regard sur la situation dans le pays et notamment à Kiev, encore relativement épargnée par les bombardements, et sur l'organisation de la population pour faire face à ce conflit qui dure depuis déjà un mois.

Un mois après le début de l’offensive russe en Ukraine, la guerre se poursuit avec son lot quotidien de bombardements et de négociations. Nicolas Poincaré, grand reporter, est parti 15 jours en Ukraine pour couvrir cette guerre pour RMC. De retour, il est venu, ce mercredi, raconter dans les “Grandes Gueules” ce qu’il a vu là-bas, avec tout d’abord une image qui l’a marqué.

"J’ai beaucoup d’images fortes en tête. Mais il y a une banlieue qui s’appelle Irpin, c’est un peu la ligne de front, le seul endroit où il y a vraiment des affrontements en ville entre Russes et Ukrainiens. Donc c’est un endroit assez difficile d’accès, assez dangereux. Et dans cette ville, il y a un petit hôpital qui est intact et qui a été construit très récemment, donc il est ultra-moderne. Et pourtant, il est complètement fermé parce que tous les médecins et tous les infirmiers sont partis à cause de la ville qui est devenue trop dangereuse. Donc il reste des habitants, il reste des malades. Dans le sous-sol de cet hôpital, il y a gens qui se sont réfugiés, mais il n’y a plus de médecin", explique-t-il.